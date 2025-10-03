Sălăjean de 27 de ani, urmărit internațional pentru pornografie infantilă

Doi sălăjeni, pe numele cărora au fost emise mandate de arestare, au fost aduși în țară de Poliția Română la începutul lunii trecute. Unul dintre aceștia este acuzat de pornografie infantilă.

Primul este un tânăr în vârstă de 27 de ani, urmărit internațional pentru furt calificat. Acesta a fost adus din Germania în 2 septembrie, după ce Judecătoria Zalău a emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de doi ani și opt luni.

Tot la data de 2 septembrie a fost adus în țară un alt tânăr de 27 de ani, urmărit internațional pentru pornografie infantilă. Și acesta a fost adus din Germania, având emis de Judecătoria Sălaj un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an.

Cu atât mai mult, Judecătoria Zalău a emis un mandat de arestare pe numele unui bărbat de 33 de ani din Maramureș, urmărit internațional pentru infracțiuni la regimul rutier. El a fost adus din Italia și condamnat la un an de închisoare.

Toate persoanele vizate au fost introduse în centre de detenție pentru a-și ispăși pedeapsa, potrivit Inspectoratului General al Poliției Române.