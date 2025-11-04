Medicii care răspândesc informaţii false riscă să îşi piardă dreptul de a profesa

Medicii care promovează în spaţiul public informaţii false sau contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute, ce pot pune în pericol sănătatea publică, ar putea fi sancţionaţi prin retragerea dreptului de a profesa, potrivit unui proiect de lege depus la Parlament şi semnat de aproape 60 de parlamentari PSD, USR şi AUR, informează HotNews.ro.

Conform propunerii legislative, medicii aflaţi la prima abatere ar putea primi interdicţia de a exercita profesia sau anumite activităţi medicale pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi un an. În cazul unei a doua abateri, sancţiunea prevăzută este retragerea calităţii de membru al Colegiului Medicilor, ceea ce echivalează cu pierderea dreptului de liberă practică.

Iniţiativa a fost depusă de senatorii Adrian Streinu-Cercel şi Eugen Remus Negoi (PSD), alături de Adrian Wiener (USR), şi este susţinută de aproape 60 de parlamentari, majoritatea din PSD şi USR, dar şi de trei senatori AUR.

În expunerea de motive, iniţiatorii subliniază că în ultimii ani s-a constatat o creştere alarmantă a cazurilor în care unii medici, profitând de autoritatea conferită de statutul lor profesional, au răspândit informaţii false sau înşelătoare privind sănătatea, tratamentele şi măsurile de prevenţie, contrare dovezilor ştiinţifice recunoscute.

Aceştia afirmă că astfel de comportamente au avut efecte negative asupra sănătăţii publice, ducând la scăderea ratei vaccinării, adoptarea unor tratamente ineficiente sau periculoase şi diminuarea încrederii populaţiei în sistemul medical. Potrivit expunerii de motive, „medicul antivaccinist aduce prejudicii majore actului medical şi imaginii breslei”.

