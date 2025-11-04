Pietonii sălăjeni sunt în vizorul polițiștilor

Nu doar șoferii sunt vizați de acțiunile polițiștilor sălăjeni, ci și pietonii, iar timp de o săptămână, oamenii legii vor acționa în tot județul pentru respectarea regulilor de circulație.

Scopul activităților, derulate zilele acestea, până în data de 9 noiembrie, au ca scop creșterea gradului de siguranță rutieră, dar și prevenirea accidentelor în care sunt implicați pietonii.

Mai mult, autoritățile din teren vor acționa pentru creșterea vizibilității forțelor de ordine, cu prezență activă în zonele cu riscuri rutiere ridicate, în care vor fi desfășurate și activități cu caracter preventiv-educativ. În acest fel, pietonii vor fi informați în ceea ce privește adoptarea unui comportament responsabil pe drumurile publice.

Activitățile se vor desfășura în sistem integrat, în colaborare cu alte structuri, având ca obiectiv principal creșterea siguranței tuturor participanților la trafic și prevenirea producerii accidentelor grave.

„Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj reamintește pietonilor importanța respectării regulilor de circulație, traversarea exclusiv prin locurile special amenajate și evitarea utilizării telefoanelor mobile sau a altor factori de distragere a atenției în timpul deplasării pe drumurile publice”, potrivit precizărilor instituției.