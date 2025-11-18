Mai puține concedii medicale în Sălaj

În ultimele luni, numărul concediilor medicale a scăzut semnificativ în județul nostru, a declarat directorul Casei de Asigurări de Sănătate Sălaj, medicul Olga Stana. Scăderea numărului de persoane aflate în concediu medical a fost pusă pe seama modificărilor legislative itnrate în vigoare în vara acestui an. Anul trecut, în Sălaj au fost înregistrate peste 46.000 de concedii medicale la o populație de puțin peste 200.000 de locuitori. Au fost multe. Cert este că la nivel național au fost și sunt efectuate verificări pentru a vedea dacă aceste solicitări sunt întemeiate sau nu. Interesant este că a scăzut numărul concediilor medicale după ce la nivel central au fost luate o serie de măsuri care au vizat diminuarea cuantumului financiar pentru plata acestor concedii.

