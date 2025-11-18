Sălajul se menține în fruntea clasamentului la capitolul alocațiilor pentru copii

Un număr de peste 3,52 milioane de copii din întreaga țară au beneficiat în luna octombrie de alocație, iar suma totală alocată de stat pentru plata acestor indemnizații se ridică la 1,18 miliarde de lei, potrivit datelor oficiale.

Sălajul se numără constant printre județele fruntașe cu cele mai mari valori medii ale alocației, iar în cea de-a doua lună de toamnă, suma a ajuns la 339,88 lei, după cum arată cifrele centralizate de Agenția Națională de Plăți și Inspecție Socială.

Singurele județe care se află în ierarhie cu o sumă de bani mai mare decât cea alocată copiilor din Sălaj sunt Caraș-Severin, unde valoarea medie este de 344,17 lei, și Botoșani, cu 342,52 lei.

În județ, numărul beneficiarilor din luna octombrie a fost de 42.276, iar suma totală achitată ajunge la 14,3 milioane de lei.

Sumele acordate în funcție de vârste

Alocația este acordată fiecărui copil, cetățean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii, iar cuantumul acesteia este de 719 lei, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani, respectiv până la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul copilului cu handicap.

De asemenea, cuantumul alocației acordate de stat pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, precum și tinerilor care au împlinit 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora, este de 292 de lei, începând cu prima zi a anului trecut.