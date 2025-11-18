Parteneriate cu primăriile sălăjene pentru întreținerea drumurilor județene pe timpul iernii

Pentru a asigura condiții cât mai bune de circulație pe drumurile județene pe toată perioada iernii, Consiliul Județean Sălaj a alocat un buget de aproape opt milioane de lei. De asemenea, au fost încheiate acorduri cu 30 de primării, ceea ce va permite ca intervențiile pe aproximativ 540 de kilometri de drum județean să fie gestionate local și adaptate rapid fiecărei zone. Activitatea se va desfășura până în data de 15 martie 2026, cu posibilitatea de prelungire în funcție de condițiile meteo.

Două tronsoane de drum județean aflate în reabilitare și modernizare (DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău și DJ 109P: DN1H – Halmășd – Cerâșa – Cosniciu de Jos – Ip – Zăuan Băi – Camăr – limită jud. Satu Mare), însumând 60 de kilometri, vor fi deszăpezite de constructori pe durata contractelor. Pe alte patru drumuri (DJ 110A: DN1F – Hereclean – Coșeiu – Archid – limită județ Satu Mare; DJ 108F: Şimleu Silvaniei – DN1F; DJ 110G: Hereclean – Crișeni și DJ 110: Măeriște – Doh- Dumuslău), cu o lungime totală de aproximativ 32 de kilometri, vor interveni echipele societății Pază Obiective și Intervenție SRL. Sesizările privind problemele cauzate de îngheț sau ninsoare pe drumurile județene pot fi făcute la numărul de telefon 0741 118 384, disponibil permanent.