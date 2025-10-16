Magazin din Iaz, spart de hoți

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au identificat zilele trecute doi bărbați, în vârstă de 35 de ani, din orașul Jibou, respectiv de 31 de ani, din comuna Dragu, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt. Cei doi sunt acuzați că în noaptea de 17/18 ianuarie 2023, ar fi intrat prin efracție într-un magazin alimentar din localitatea Iaz, de unde ar fi furat alimente și alte mărfuri, cauzând un prejudiciu de 12.700 de lei. Cercetările sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului cauzat, stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta și tragerii acestora la răspundere penală.

Imagine cu rol ilustrativ