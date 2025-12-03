Tot mai puține cupluri din Sălaj aleg să-și unească destinele

Faptul că în aceste vremuri, tot mai puțini copii sunt aduși pe lume, este un aspect îngrijorător și deja bine cunoscut. Ceea ce de altfel se cunoște este și intenția tot mai scăzută a cuplurilor de a-și uni destinele, iar datele statistice arată că în Sălaj, în prima lună din toamnă, au fost consemnate 137 de căsătorii, număr mai mic cu peste 28% spre deosebire de luna august și față de aceeași perioadă a anului trecut.

Mai mult, de la începutul lui 2025, 847 de cupluri au spus „Da”, însă cu aproape 10% mai puține în raport cu aceeași perioadă din 2024.

Rata de nupțialitate din luna septembrie 2025 a fost de 6,9 căsătorii la mia de locuitori, față de 9,7‰ în august 2025, însă se menține la același nivel aferent lunii septembrie a anului precedent.

Mai mult, de la începutul anului și până la sfârșitul primei luni de toamnă, rata a fost de 4,8‰, în scădere față de 5,3‰ înregistrată în perioada similară a anului 2024.

Mai puține căsătorii și mai puține divorțuri

În ceea ce privește divorțurile, în luna septembrie 2025 au fost consemnate 20, număr identic ca cel înregistrat în luna precedentă, dar cu 13% mai puține spre deosebire de luna septembrie 2024. De la începutul anului și până la sfârșitul lunii, 142 de cupluri sălăjene căsătorite au pus punct căsniciilor, ceea ce reprezintă o scădere de 17% în raport cu perioada similară a anului precedent.

Rata de divorțialitate din septembrie 2025 a fost de 1,01 divorțuri la mia de locuitori, nivel similar cu cel din luna august, dar sub cel din septembrie 2024, când aceasta a fost de 1,16‰. De la începutul lunii ianuarie și până la data de 30 septembrie, rata a fost de 0,80‰, față de 0,96‰ înregistrată în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Sălaj.