# O trecut popa cu crucea și gurile spurcate spun că taxele sunt nesimțite pentru un om de rând. Pupați crucea, plătiți popa. Fără taxă nu vi se iartă păcatele.

# No, că Mihăiță e luminat noaptea ca lumea! Până acum, becurile băteau doar sub burta calului. Bă, care sabotați?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu