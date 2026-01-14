# O trecut popa cu crucea și gurile spurcate spun că taxele sunt nesimțite pentru un om de rând. Pupați crucea, plătiți popa. Fără taxă nu vi se iartă păcatele.
# No, că Mihăiță e luminat noaptea ca lumea! Până acum, becurile băteau doar sub burta calului. Bă, care sabotați?
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu
2 Thoughts to “Zvonoteca”
[…] personaje reale este pur întâmplătoare! Zvonăraşul de serviciu Articolul Zvonoteca apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]
Să-i pună un slip la cal, bănuiți de ce.