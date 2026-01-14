Zvonoteca

Magazin Salajean

# O trecut popa cu crucea și gurile spurcate spun că taxele sunt nesimțite pentru un om de rând. Pupați crucea, plătiți popa. Fără taxă nu vi se iartă păcatele.

# No, că Mihăiță e luminat noaptea ca lumea! Până acum, becurile băteau doar sub burta calului. Bă, care sabotați?

* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
  2. alfaman
    14 ianuarie 2026 at 14:58

    Să-i pună un slip la cal, bănuiți de ce.

