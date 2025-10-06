România, printre ţările europene cu cele mai multe clase aglomerate

Numărul mediu de elevi repartizaţi unui singur profesor din ciclul primar, secundar şi gimnazial din Uniunea Europeană (UE) a fost de 12,2 în anul 2023, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. România se află în partea superioară a clasamentului, cu 13,8 elevi la un profesor, înregistrând unul dintre cele mai ridicate rapoarte din blocul comunitar. Cele mai aglomerate clase se regăsesc în: Ţările de Jos – 16 elevi la un profesor, Franţa – 14,9 elevi la un profesor, Slovacia – 14,7 elevi la un profesor, România – 13,8 elevi la un profesor. La polul opus, cu clase mai restrânse, se situează: Grecia – 8,4 elevi la un profesor, Malta şi Luxemburg – 8,8 elevi la un profesor.

• Peste 5 milioane de profesori în UE

În anul 2023, sistemele de învăţământ din statele membre aveau 5,26 milioane de învăţători şi profesori activi în ciclul primar, secundar şi gimnazial. Distribuţia pe niveluri educaţionale arată astfel: 36% lucrau în şcolile primare, 34% în ciclul secundar, 30% în ciclul gimnazial.

• Profesoratul, o profesie dominată de femei

Statistica Eurostat confirmă şi tendinţa deja cunoscută: femeile sunt majoritare în educaţie, reprezentând 73% din totalul cadrelor didactice din ciclul primar, secundar şi gimnazial. Pe categorii de vârstă, se remarcă un dezechilibru între generaţii: 52% dintre profesori au între 30 şi 49 de ani, 40% au peste 50 de ani, doar 8% au mai puţin de 30 de ani. Aceste date sugerează o îmbătrânire treptată a corpului profesoral, ceea ce ridică semne de întrebare privind atractivitatea meseriei pentru noile generaţii.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro