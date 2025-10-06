Papa Leon, criticat de conservatorii catolici după declaraţiile privind imigraţia

Papa Leon al XIV-lea, primul papă american ales în luna mai, a fost primit cu entuziasm de catolicii conservatori, datorită gesturilor sale simbolice şi revenirii la tradiţii evitate de predecesorul său, Papa Francisc. Totuşi, potrivit Reuters, luna de miere pare să se fi încheiat rapid, după ce suveranul pontif a criticat politicile dure privind imigraţia ale preşedintelui american Donald Trump, punând sub semnul întrebării coerenţa dintre acestea şi învăţăturile pro-viaţă ale Bisericii Catolice. „Cineva care spune că este împotriva avortului, dar este de acord cu tratamentul inuman al imigranţilor din Statele Unite, nu ştiu dacă este pro-viaţă”, a declarat Papa Leon, stârnind uimire printre susţinătorii săi conservatori. Reacţiile nu au întârziat: episcopul Joseph Strickland, cunoscut critic al lui Francisc, dar iniţial apropiat de Leon, a acuzat noul papă că provoacă „confuzie cu privire la sfinţenia vieţii umane”. De partea sa, administraţia Trump a respins acuzaţiile de „tratament inuman”, prin vocea purtătoarei de cuvânt Karoline Leavitt.

• Între tradiţie şi deschidere

Deşi prudent şi atent la unitatea Bisericii, Papa Leon pare hotărât să nu renunţe la valorile sale. Cardinalul Michael Czerny, apropiat atât de Francisc, cât şi de Leon, afirmă, conform Reuters, că noul pontif „încurajează şi provoacă fiecare Biserică locală să trăiască în spiritul Evangheliei”. Leon, care şi-a petrecut mare parte din cariera misionară în Peru, rămâne sensibil la problemele migranţilor şi la cauzele sociale, chiar dacă acestea îl pun în conflict cu o parte a taberei conservatoare.

• Continuităţi şi rupturi faţă de Francisc

Diferenţele simbolice au fost vizibile încă de la începutul pontificatului: Leon a apărut public în mozzetta roşie tradiţională, pe care Francisc a refuzat să o poarte, şi a permis liturghii în latină interzise anterior. În acelaşi timp, gesturile sale de deschidere – precum audienţa acordată unui preot american implicat în comunitatea LGBT – au fost interpretate de conservatori ca semne de ambiguitate. Provocarea centrală a Papei Leon rămâne aceea de a găsi un echilibru între fidelitatea faţă de tradiţie şi necesitatea de a răspunde unor probleme sociale acute. Pentru mulţi catolici, declaraţiile sale recente confirmă că unitatea Bisericii – obiectivul declarat al noului pontificat – va fi pusă la încercare în faţa tensiunilor interne şi a presiunilor externe.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro