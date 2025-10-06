Incendiu la Șărmășag

În aceasta după amiază, în jurul orei 16.30, pompierii din cadrul Detașamentului Zalău și al Punctului de Lucru Şărmăşag au intervenit la un incendiu izbucnit la acoperișul unui depozit al unui operator economic din localitatea Şărmăşag.

Echipajele au ajuns la locul evenimentului și au constatat că incendiul se manifesta la etajul și acoperișul depozitului (aproximativ 160 mp) și la o anexa (circa 60 mp). Echipajul SMURD a asistat un bărbat de aproximativ 54 de ani, care a suferit arsuri minore la nivelul membrelor superioare, si o femeie, de aproximativ 60 de ani, care a suferit un atac de panică. Persoanele au refuzat transportul la spital.



Incendiul a fost lichidat, se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative ale incendiului.

