Programul festivităților de deschidere a anului școlar

|Denumirea unității de învățământ
|Data
|Ora de debut festivitate
|Locație
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGHIREȘ
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGRIJ
|8.09.2025
|9:00
|Unitatea de învățământ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|SCOALA GIMNAZIALA ”AVRAM IANCU” ALUNIȘ
|8.09.2025
|10
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂBENI
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN
|8.09.2025
|9:30
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNIȘOR
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ȘINCAI” BOBOTA
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” BOCȘA
|8.09.2025
|9.15
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOGHIȘ
|8.09.2025
|10
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BORLA
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCIUMI
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAMĂR
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CARASTELEC
|8.09.2025
|9:00
|Curtea șolii
|LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI” CEHU SILVANIEI
|8.09.2025
|9:30
|Curtea șolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU” CEHU SILVANIEI
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii de centru
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GYULAFFY LASZLO” CEHU SILVANIEI
|8.09.2025
|10:30
|Biserica
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIEȘD
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” CIZER
|8.09.2025
|9:00
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COȘEIU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|LICEUL TEHNOLOGIC „CSEREY-GOGA” CRASNA
|8.09.2025
|10:00
|Curte Corp A
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARCUS AURELIUS” CREACA
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CRISTOLȚ
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BREBAN” CRIȘENI
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZĂPLAC
|8.09.2025
|8:30
|Sălile de clasa
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DEJA
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBRIN
|8.09.2025
|Nu este cazul
|Nu este cazul
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FILDU DE MIJLOC
|8.09.2025
|8:30
|curtea scolii
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 GÂLGĂU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GÂRBOU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” HALMĂȘD
|8.09.2025
|9:00
|curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HERECLEAN
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” HIDA
|8.09.2025
|8:30
|parcul central
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HOROATU CRASNEI
|8.09.2025
|8,15
|Curtea școlii
|LICEUL TEHNOLOGIC „IOACHIM POP” ILEANDA
|8.09.2025
|9:00
|Sălile de clasă
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IP
|8.09.2025
|10
|Curtea Școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR. MOLNAR JANOS” JEBUCU
|8.09.2025
|10:00
|Biserica
|LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea scolii
|LICEUL TEORETIC „ION AGARBICEANU” JIBOU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” JIBOU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA
|8.09.2025
|9:00
|Căminul Cultural Letca
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LOZNA
|8.09.2025
|9:00
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MARCA
|8.09.2025
|8:30
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE
|8.09.2025
|8.15
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRȘID
|8.09.2025
|8.15
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN CREȚU” NĂPRADEA
|8.09.2025
|9:00
|Unitatea de învățământ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRI MOR” NUȘFALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea şcolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PANIC
|8.09.2025
|9:00
|unitatea de învățământ
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PERICEI
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PLOPIȘ
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MUNTEANU” POIANA BLENCHII
|8.09.2025
|8:30
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUSTA
|8.09.2025
|10:30
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMÂNAȘI
|8.09.2025
|10
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RUS
|8.09.2025
|9:00
|Curtea Scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE DULFU” SĂLĂȚIG
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂNMIHAIU ALMAȘULUI
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCĂCEL” SOMEȘ ODORHEI
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC
|8.09.2025
|10:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SZIKSZAI LAJOS” ȘAMȘUD
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘIMIȘNA
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI
|8.09.2025
|9:30
|Terenul de sport al școlii
|COLEGIUL NAȚIONAL „SIMION BĂRNUȚIU” ȘIMLEU SILVANIEI
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” ȘIMLEU SILVANIEI
|8.09.2025
|8:00
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BATHORY ISTVAN” ȘIMLEU SILVANIEI
|8.09.2025
|9:30
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” ȘIMLEU SILVANIEI
|8.09.2025
|10
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVANIA” ȘIMLEU SILVANIEI
|8.09.2025
|8:30
|Curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AURELIA ȘI LAZĂR COSMA” TREZNEA
|8.09.2025
|9:30
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALCĂU DE JOS
|8.09.2025
|9:00
|curtea scolii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂRȘOLȚ
|8.09.2025
|9:00
|curtea scolii
|COLEGIUL NATIONAL „SILVANIA” ZALĂU
|8.09.2025
|Ora 9:00
|Curtea școlii
|COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU
|8.09.2025
|8:30
|Curtea școlii
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „AVRAM IANCU” ZALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Terenul de sport
|LICEUL DE ARTĂ „IOAN SIMA” ZALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|LICEUL ORTODOX „SF.NICOLAE” ZALĂU
|8.09.2025
|07.45/8.30
|Curțile școlilor
|LICEUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI” ZALĂU
|8.09.2025
|Ora 10:00
|Curtea școlii
|LICEUL REFORMAT „WESSELENYI” ZALĂU
|8.09.2025
|Ora 10:00
|Biserica Reformată
|LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU
|8.09.2025
|Ora 10:30
|Teren sintetic – Curtea școlii
|LICEUL TEHNOLOGIC „VOIEVODUL GELU” ZALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU COPOSU” ZALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR” ZALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ZALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „POROLISSUM” ZALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” ZALĂU
|8.09.2025
|8:30
|Curtea școlii
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZALHA
|8.09.2025
|9:00
|Terenul de sport
|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZIMBOR
|8.09.2025
|9:00
|Parcul Central
|CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SPERANȚA ZALĂU
|8.09.2025
|9:00
|Sălile de clasă
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. GHEORGHE BANCEA