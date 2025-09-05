Programul festivităților de deschidere a anului școlar

Magazin Salajean
Denumirea unității de învățământ Data Ora de debut festivitate Locație
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGHIREȘ 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 AGRIJ 8.09.2025 9:00 Unitatea de învățământ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ALMAȘU 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
SCOALA GIMNAZIALA ”AVRAM IANCU” ALUNIȘ 8.09.2025 10 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂBENI 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂLAN 8.09.2025 9:30 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BĂNIȘOR 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ȘINCAI” BOBOTA 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” BOCȘA 8.09.2025 9.15 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOGHIȘ 8.09.2025 10 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BORLA 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCIUMI 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CAMĂR 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CARASTELEC 8.09.2025 9:00 Curtea șolii
LICEUL TEHNOLOGIC „GHEORGHE POP DE BĂSEȘTI” CEHU SILVANIEI 8.09.2025 9:30 Curtea șolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU” CEHU SILVANIEI 8.09.2025 9:00 Curtea școlii de centru
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GYULAFFY LASZLO” CEHU SILVANIEI 8.09.2025 10:30 Biserica
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CHIEȘD 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” CIZER 8.09.2025 9:00 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COȘEIU 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
LICEUL TEHNOLOGIC „CSEREY-GOGA” CRASNA 8.09.2025 10:00 Curte Corp A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARCUS AURELIUS” CREACA 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CRISTOLȚ 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE BREBAN” CRIȘENI 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CUZĂPLAC 8.09.2025 8:30 Sălile de clasa
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DEJA 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DOBRIN 8.09.2025 Nu este cazul Nu este cazul
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DRAGU 8.09.2025 9:00 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 FILDU DE MIJLOC 8.09.2025 8:30 curtea scolii
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 GÂLGĂU 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GÂRBOU 8.09.2025 9:00 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” HALMĂȘD 8.09.2025 9:00 curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HERECLEAN 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
LICEUL TEHNOLOGIC „LIVIU REBREANU” HIDA 8.09.2025 8:30 parcul central
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 HOROATU CRASNEI 8.09.2025 8,15 Curtea școlii
LICEUL TEHNOLOGIC „IOACHIM POP” ILEANDA 8.09.2025 9:00 Sălile de clasă
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IP 8.09.2025 10 Curtea Școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR. MOLNAR JANOS” JEBUCU 8.09.2025 10:00 Biserica
LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” JIBOU 8.09.2025 9:00 Curtea scolii
LICEUL TEORETIC „ION AGARBICEANU” JIBOU 8.09.2025 9:00 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” JIBOU 8.09.2025 9:00 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LETCA 8.09.2025 9:00 Căminul Cultural Letca
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 LOZNA 8.09.2025 9:00 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MARCA 8.09.2025 8:30 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MĂERIȘTE 8.09.2025 8.15 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MIRȘID 8.09.2025 8.15 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TRAIAN CREȚU” NĂPRADEA 8.09.2025 9:00 Unitatea de învățământ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRI MOR” NUȘFALĂU 8.09.2025 9:00 Curtea şcolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PANIC 8.09.2025 9:00 unitatea de învățământ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PERICEI 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PLOPIȘ 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE MUNTEANU” POIANA BLENCHII 8.09.2025 8:30 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 PUSTA 8.09.2025 10:30 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROMÂNAȘI 8.09.2025 10 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 RUS 8.09.2025 9:00 Curtea Scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE DULFU” SĂLĂȚIG 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SÂNMIHAIU ALMAȘULUI 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE LUCĂCEL” SOMEȘ ODORHEI 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SURDUC 8.09.2025 10:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SZIKSZAI LAJOS” ȘAMȘUD 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SĂRMĂȘAG 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ȘIMIȘNA 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ ȘIMLEU SILVANIEI 8.09.2025 9:30 Terenul de sport al școlii
COLEGIUL NAȚIONAL „SIMION BĂRNUȚIU” ȘIMLEU SILVANIEI 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” ȘIMLEU SILVANIEI 8.09.2025 8:00 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BATHORY ISTVAN” ȘIMLEU SILVANIEI 8.09.2025 9:30 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” ȘIMLEU SILVANIEI 8.09.2025 10 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SILVANIA” ȘIMLEU SILVANIEI 8.09.2025 8:30 Curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AURELIA ȘI LAZĂR COSMA” TREZNEA 8.09.2025 9:30 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VALCĂU DE JOS 8.09.2025 9:00 curtea scolii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 VÂRȘOLȚ 8.09.2025 9:00 curtea scolii
COLEGIUL NATIONAL „SILVANIA” ZALĂU 8.09.2025 Ora 9:00 Curtea școlii
COLEGIUL TEHNIC „ALESANDRU PAPIU ILARIAN” ZALĂU 8.09.2025 8:30 Curtea școlii
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „AVRAM IANCU” ZALĂU 8.09.2025 9:00 Terenul de sport
LICEUL DE ARTĂ „IOAN SIMA” ZALĂU 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
LICEUL ORTODOX „SF.NICOLAE” ZALĂU 8.09.2025 07.45/8.30 Curțile școlilor
LICEUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI” ZALĂU 8.09.2025 Ora 10:00 Curtea școlii
LICEUL REFORMAT „WESSELENYI” ZALĂU 8.09.2025 Ora 10:00 Biserica Reformată
LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU 8.09.2025 Ora 10:30 Teren sintetic – Curtea școlii
LICEUL TEHNOLOGIC „VOIEVODUL GELU” ZALĂU 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU COPOSU” ZALĂU 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE LAZĂR” ZALĂU 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ZALĂU 8.09.2025 9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „POROLISSUM” ZALĂU 8.09.2025  9:00 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” ZALĂU 8.09.2025  8:30 Curtea școlii
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZALHA 8.09.2025 9:00 Terenul de sport
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ZIMBOR 8.09.2025 9:00 Parcul Central
CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ SPERANȚA ZALĂU 8.09.2025 9:00 Sălile de clasă

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

PROF. GHEORGHE BANCEA

Leave a Comment