Ștafeta Veteranilor Invictus a ajuns la Zalău

Astăzi, Ștafeta Veteranilor Invictus 2025 a poposit la Zalău. Ajunsă la cea de-a XII-a ediție, Ștafeta Veteranilor Invictus este organizată anual la nivel național, sub egida Ministerului Apărării Naționale, în cinstea eroilor de ieri și de azi – a militarilor răniți în teatrele de operații și a celor care au plătit cu viața pentru libertatea și demnitatea României.
Pe traseul lor, alergătorii și cicliștii voluntari poartă cu mândrie Drapelul Național, străbătând localități din întreaga țară și oprindu-se la monumentele ridicate în cinstea eroilor neamului, acolo unde aduc un omagiu celor care au scris cu jertfă istoria acestei țări. Prin această acțiune, voluntarii Invictus România transmit un mesaj de recunoștință și respect profund față de veteranii și eroii Armatei Române, reamintind tuturor importanța valorilor de curaj, solidaritate și patriotism.
M. S.