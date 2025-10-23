La furat de mălai

Un echipaj de jandarmi, aflat miercuri în exercitarea atribuțiilor în comuna Românași, a surprins în flagrant doi bărbați, cu domiciliul în comuna Românași, care furau porumb de pe un teren agricol. În cauză, jandarmii au întocmit acte de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „Furt” acte ce vor fi înaintate Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău pentru continuarea cercetărilor.

Mălaiul furat a fost restituit proprietarului lanului de porumb. Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj va continua și în perioada următoare acțiunile de patrulare și supraveghere în zonele rurale, pentru asigurarea siguranței cetățenilor și a bunurilor acestora.

M. S.