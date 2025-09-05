Ediție aniversară a festivalului „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”

Primăria Municipiului Zalău, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău, organizează a X-a ediție a evenimentului „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”, care se va desfășura în perioada 12-14 septembrie 2025, în zona pietonală și în Piața Iuliu Maniu din Zalău.

Evenimentul va transforma zona pietonală – Strada Unirii și Piața Iuliu Maniu din Zalău într-o mare sărbătoare a tradițiilor, culturii și a artei, reunind comunitatea locală, vizitatori din județ și turiști din întreaga regiune.

Timp de trei zile, publicul este invitat să descopere produse tradiționale, meșteșuguri, spectacole stradale, expoziții, ateliere educaționale și concerte de gală, într-un program variat, potrivit pentru toate vârstele.

Programul evenimentului

VINERI, 12 SEPTEMBRIE

15 – 22 Târg de produse tradiționale

16 Șezătoare de la Marca realizată de Zestrea Mărcanilor

20 – 21 Spectacol muzical – pirotehnic susținut de trupele Peregrinii și Amaris Agni

SÂMBĂTĂ, 13 SEPTEMBRIE

Zona pietonală

09 – 22 Târg de produse tradiționale

09 – 20 Expoziție Orașul pictural – Reprezentări plastice ale urbanității realizată de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

10 – 18 Târgul olarilor (cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj)

12 Fanfara Artissima de la Liceul de Artă „Ioan Sima”

14 – 18 Ateliere educaționale susținute de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Spectacole stradale

16 – 16:40 Spectacol stradal Statuile Grecești – Compania de teatru Creatorul

16:40 – 16:50 Dansuri populare interactive cu Ansamblul Folcloric pentru copii și tineri Columna

17 – 17:15 Dans modern cu Magdi Senior Dance Group

17:20 – 18 Spectacol stradal Nightingale – Compania de teatru Creatorul

Clădirea Transilvania – Piața „Iuliu Maniu”

14 – 18 Ateliere educaționale susținute de Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj

18:30 Concert RØBERT & MØTION

19 Concert ROCKADA

19:45 Concert MIRCEA BANICIU & BAND

20:30 Proiecție de VIDEO MAPPING pe Clădirea Transilvania

DUMINICĂ, 14 SEPTEMBRIE

Zona pietonală

09 – 22 Târg de produse tradiționale

09 – 20 Expoziție Orașul pictural – Reprezentări plastice ale urbanității realizată de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

10 – 18 Târgul olarilor (cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj)

14 – 17:30 Ateliere educaționale susținute de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău

Spectacole stradale

14:20 – 15 Spectacol stradal Statuile Grecești – Compania de teatru Creatorul

15:10 – 15:30 Fanfara Promenada a Casei Municipale de Cultură Zalău

15:30 – 16:10 Spectacol stradal Nightingale – Compania de teatru Creatorul

16:20 – 16:30 Dansuri populare interactive cu Ansamblul Folcloric pentru copii și tineri Columna

16:30– 17 Piano Classic susținut de Aris Petreuș

17:00 – 17:40 Spectacol stradal Statuile Grecești – Compania de teatru Creatorul

Clădirea Transilvania – Piața „Iuliu Maniu”

14 – 17:30 Ateliere educaționale susținute de Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj

17:40 – 18:20 Spectacol de magie susținut de Mydas

18:30 – 19 Moment artistic susținut de elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău

19 Recital de Romanțe susținut de Rodica Pop Seling acompaniată de Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist Porolissum

