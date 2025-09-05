Ediție aniversară a festivalului „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”

Primăria Municipiului Zalău, prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău, organizează a X-a ediție a evenimentului „Haidaț’ pă la noi! Deschideți lada cu zestre sălăjeană”, care se va desfășura în perioada 12-14 septembrie 2025, în zona pietonală și în Piața Iuliu Maniu din Zalău.
Evenimentul va transforma zona pietonală – Strada Unirii și Piața Iuliu Maniu din Zalău într-o mare sărbătoare a tradițiilor, culturii și a artei, reunind comunitatea locală, vizitatori din județ și turiști din întreaga regiune.
Timp de trei zile, publicul este invitat să descopere produse tradiționale, meșteșuguri, spectacole stradale, expoziții, ateliere educaționale și concerte de gală, într-un program variat, potrivit pentru toate vârstele.
Programul evenimentului
VINERI, 12 SEPTEMBRIE
- 15 – 22 Târg de produse tradiționale
- 16 Șezătoare de la Marca realizată de Zestrea Mărcanilor
- 20 – 21 Spectacol muzical – pirotehnic susținut de trupele Peregrinii și Amaris Agni
SÂMBĂTĂ, 13 SEPTEMBRIE
Zona pietonală
- 09 – 22 Târg de produse tradiționale
- 09 – 20 Expoziție Orașul pictural – Reprezentări plastice ale urbanității realizată de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
- 10 – 18 Târgul olarilor (cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj)
- 12 Fanfara Artissima de la Liceul de Artă „Ioan Sima”
- 14 – 18 Ateliere educaționale susținute de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Spectacole stradale
- 16 – 16:40 Spectacol stradal Statuile Grecești – Compania de teatru Creatorul
- 16:40 – 16:50 Dansuri populare interactive cu Ansamblul Folcloric pentru copii și tineri Columna
- 17 – 17:15 Dans modern cu Magdi Senior Dance Group
- 17:20 – 18 Spectacol stradal Nightingale – Compania de teatru Creatorul
Clădirea Transilvania – Piața „Iuliu Maniu”
- 14 – 18 Ateliere educaționale susținute de Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj
- 18:30 Concert RØBERT & MØTION
- 19 Concert ROCKADA
- 19:45 Concert MIRCEA BANICIU & BAND
- 20:30 Proiecție de VIDEO MAPPING pe Clădirea Transilvania
DUMINICĂ, 14 SEPTEMBRIE
Zona pietonală
- 09 – 22 Târg de produse tradiționale
- 09 – 20 Expoziție Orașul pictural – Reprezentări plastice ale urbanității realizată de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
- 10 – 18 Târgul olarilor (cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj)
- 14 – 17:30 Ateliere educaționale susținute de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău
Spectacole stradale
- 14:20 – 15 Spectacol stradal Statuile Grecești – Compania de teatru Creatorul
- 15:10 – 15:30 Fanfara Promenada a Casei Municipale de Cultură Zalău
- 15:30 – 16:10 Spectacol stradal Nightingale – Compania de teatru Creatorul
- 16:20 – 16:30 Dansuri populare interactive cu Ansamblul Folcloric pentru copii și tineri Columna
- 16:30– 17 Piano Classic susținut de Aris Petreuș
- 17:00 – 17:40 Spectacol stradal Statuile Grecești – Compania de teatru Creatorul
Clădirea Transilvania – Piața „Iuliu Maniu”
- 14 – 17:30 Ateliere educaționale susținute de Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj
- 17:40 – 18:20 Spectacol de magie susținut de Mydas
- 18:30 – 19 Moment artistic susținut de elevii Liceului de Artă „Ioan Sima” Zalău
- 19 Recital de Romanțe susținut de Rodica Pop Seling acompaniată de Orchestra Ansamblului Artistic Profesionist Porolissum
