,,Prietenia înseamnă două suflete ce se ating fără să se confunde”

Sub genericul ,,Activități culturale la API”, în data de 17.03.2021, a avut loc întâlnirea elevilor și profesorilor de la Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian” cu elevii și profesorii de la Liceul Reformat ,,Wesselényi” din Zalău, parteneri în Proiectul regional ,,Unitate în diversitate”.

Proiectul ,,Unitate în diversitate” are ca obiective cunoașterea valorilor perene ale societății, formarea abilității de comunicare și acceptare a interdependențelor într-o lume multiculturală, cultivarea atitudinii de toleranță și respect față de diversitate.

Trăim într-o societate în care obiceiurile se împrumută cu ușurință, în care brandurile globale dictează tendințele, uniformizând preferințele de consum, iar tehnologia apropie persoane și comunități cu o ușurință de neimaginat în urmă cu 50 de ani și le îndepărtează în aceeași măsură. Și totuși, vrem să credem că prietenia și arta vor depăși întotdeauna orice bariere de timp, de spațiu, de etnie.

Activitatea s-a desfășurat sub forma unui dialog intercultural în care elevi reprezentanți ai celor două instituții au surprins portretul celor doi poeți: Ady Endre și Octavian Goga. A vorbi despre cele două personalități ale culturii și literaturii române și ale celei maghiare, despre prietenia care i-a legat pe cei doi poeți Ady Endre și Octavian Goga, despre cum au trecut peste ideile închistate ale vremii și s-au ajutat reciproc, înseamnă a găsi deosebiri și asemănări între ei, iar acestea îmbracă aspecte numeroase.

Elevele Eliza Daroczi și Zsofia Kulcsár din clasa a IX-a A de la Liceul Reformat ,,Wesselényi”, coordonate de prof. Lobonț Adela, alături de elevele Igna Bianca, Știrb Ioana, Barboloviciu Maria și Maioș Bianca din clasa a IX-a B, de la Colegiul Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian”, coordonate de prof. Rusan Monica, au surprins, într-o amplă prezentare, atât aspecte biografice, activitatea literară, cât și prietenia dintre cele două personalități care s-a prelungit dincolo de moarte.

Domnul director al Colegiului Tehnic ,,Alesandru Papiu Ilarian”, prof. Matyas Marius-Mirel, prezent la activitate, a apreciat prezentările elevilor, cât și colaborarea dintre cele două licee.

Cei doi poeți naționali pot fi și în zilele noastre exemple clare că toți suntem oameni, iar indiferent de naționalitate sau de locul unde ne-am născut trebuie să îl respectăm pe celălalt, pentru că nu totul se rezumă la ceea ce suntem, ci la ceea ce facem și simțim cu adevărat că e mai bine pentru toți.

Coordonatorii proiectului își propun ca acestă frumoasă colaborare să continue printr-o excursie la Castelul de la Ciucea și la Liceul Românesc „Nicolae Bălcescu” din Gyula.

prof. Rusan Monica

prof. bibliotecar Lobonț Adela

