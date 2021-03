Personalităţi şi obiective turistice, promovate prin alergare la Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei împlineşte în acest an 770 de ani de la atestarea sa documentară, iar un prim eveniment din cele programate să se desfăşoare în acest an a avut loc duminică. Un grup de sălăjeni au alergat pe un traseu de şapte kilometri, de la casa din Şimleu Silvaniei în care s-a născut fostul om politic, Iuliu Maniu, până la Casa Memorială ce-i poartă numele, din Bădăcin.

Evenimentul de duminică a avut şi scopul de a marca Ziua Mondială a persoanelor cu Sindrom Down, startul fiind dat chiar de un şimleuan care suferă de o astfel de boală, Alex Erdei.

„Scopul evenimentului a fost de a promova obiectivele turistice şi personalităţile care au legătură cu Şimleu Silvaniei, iar Iuliu Maniu este una dintre personalităţile care s-a născut la Şimleu Silvaniei, cu toate că multă lume confundă şi spune că s-a născut la Bădăcin. Am dorit să marcăm şi Ziua Mondială a persoanelor cu Sindrom Down, tocmai de aceea l-am invitat să dea startul pe Alex Erdei. Am marcat inclusiv Ziua Internaţională a Poeziei, pe care, iniţial am dorit să o marcăm cu un eveniment organizat luni, în Parcul din Şimleu, dar l-am amânat din cauza pandemiei”, ne-a declarat Daniel Stejeran, directorul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Şimleu Silvaniei.

Startul alergării s-a dat din Şimleu Silvaniei, de la casa în care s-a născut fostul om politic, s-a traversat Măgura Şimleului pe lângă Cabana Vânătorului şi pe lângă Copacii Legii, iar finalul cursei de şapte kilometri a fost la Casa Memorială „Iuliu Maniu” de la Bădăcin. Grupul de alergători, format din Dan Terheşiu, Adrian Lungu, Cristian Nechita, Florin Dîrjan, Bogdan Costea şi Mădălina Pop, a fost întâmpinat la Bădăcin cu produse tradiţionale de reprezentanţi ai comunităţii locale care se ocupă şi de Casa Memorială „Iuliu Maniu”.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Şimleu Silvaniei cu sprijinul Primăriei Şimleu Silvaniei, al Centrului de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, al Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord şi al Casei Memoriale „Iuliu Maniu”.