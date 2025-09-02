Ansamblul „Meseșul” va urca pe scena unui festival internațional de folclor din Turcia

Dansatorii Ansamblului folcloric „Meseșul” și ai formației de dansuri „Veteranii Meseșului”, parte a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, continuă să reprezinte Zalăul și județul la numeroase festivaluri și concursuri din țară și de peste hotare.

În perioada 5–7 septembrie, cele două grupuri vor urca pe scena celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor din Izmit, Turcia. Alături de formațiile din Zalău, vor participa ansambluri și artiști din Turcia, Bulgaria, Kabardino-Balkaria (Federația Rusă), Muntenegru, Ungaria, Ucraina și Grecia.

Cu acest prilej vor fi decernate și premiile IGF Gold Star, evenimentul desfășurându-se sub patronajul Uniunii Mondiale de Folclor, din care face parte și Ansamblul „Meseșul”.

Formația a fost înființată în anul 1996, iar de aproape trei decenii, „Meseșul” este o prezență constantă la festivaluri și spectacole județene, naționale și internaționale, din state precum Italia, Grecia, Israel, Insulele Canare/ Spania, Ungaria, Slovacia, Cehia, Serbia, Macedonia, Albania sau Iordania.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj este o instituție a Consiliului Județean Sălaj.