Mențiune pentru elevii sălăjeni la Olimpiada Națională de Științe socio-umane

În perioada 6 – 9 aprilie 2026, s-a desfășurat la Iași etapa națională a Olimpiadei de Științe socio-umane, clasele VIII-XII. La disciplina Educație socială, județul Sălaj a fost reprezentat, la nivel gimnazial, de două echipaje (clasele VII-VIII) și, la nivel liceal, de cinci elevi.

Cele două echipaje de la nivelul gimnazial s-au clasat pe locul patru și au obținut Mențiune. Echipajele au fost alcătuite din elevii Mărcuș Anamaria și Crișan Alex Tudor, de la Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău (profesor coordonator Puie Anca), respectiv, din elevele Drăgan Lucia și Drăgan Izabela, de la Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou (profesor coordonator, Achim Daniela).

Lotul olimpic a fost însoțit de profesoara Puie Anca, de la Școala Gimnazială „Porolissum” din Zalău.

M. S.