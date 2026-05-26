Polițiștii din Sălaj și Cluj au controlat în „cascadă” ruta Zalău – Cluj-Napoca

Săptămâna Siguranței Rutiere s-a încheiat duminică, în județul Sălaj, perioadă în care polițiștii rutieri au desfășurat activități preventive și acțiuni în trafic. Scopul autorităților l-a reprezentat creșterea siguranței rutiere, prevenirea accidentelor și conștientizarea participanților la trafic asupra normelor rutiere.

Polițiștii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, împreună cu polițiști ai Serviciului Rutier Cluj, au desfășurat o acțiune în sistem „cascadă”, în intervalul orelor 13–17, pe DN1F, pe ruta dintre Zalău și Cluj-Napoca, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive, depistarea și sancționarea șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză, precum și pentru creșterea disciplinei în trafic.

Permise reținute

În urma abaterilor constatate, polițiștii au reținut 15 permise de conducere pentru încălcarea limitelor de viteză, măsurile fiind luate pentru creșterea siguranței rutiere și prevenirea producerii unor accidente de circulație.

Activități în școli și grădinițe

În cursul săptămânii anterioare, polițiștii rutieri au organizat zilnic activități preventive și de educație rutieră în unități de învățământ din Sălaj, pentru formarea unui comportament responsabil în trafic în rândul copiilor și tinerilor.

Polițiștii Biroului Rutier Zalău au desfășurat o activitate de educație rutieră la Grădinița „Piticii Isteți” din municipiul Zalău, unde peste 100 de copii din ciclul preșcolar au participat la discuții interactive privind regulile de circulație și comportamentul corect în trafic. De asemenea, oamenii legii din cadrul Poliției Orașului Cehu Silvaniei au organizat activități preventive la Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băsești” din Cehu Silvaniei, la care au participat aproximativ 30 de elevi.

Activități similare au fost desfășurate și de polițiștii Serviciului Rutier la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, la Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” din Hida, la Școala Gimnazială „Ady Endre” din localitatea Lompirt, comuna Sărmășag, precum și de polițiștii formațiunii rutiere din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei, la Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 din Șimleu Silvaniei.

Acțiuni și pentru motoclicliști

Pe de altă parte, în cadrul Săptămânii Siguranței Rutiere, polițiștii rutieri s-au axat și pe categoria conducătorilor de motociclete, prin organizarea unor întâlniri și activități preventive dedicate motocicliștilor, cu scopul promovării conduitei preventive și responsabilizarea participanților la trafic.

În data de 21 mai, polițiștii rutieri din Jibou au desfășurat o activitate preventivă în parcul din Piața 1 Decembrie 1918 din Jibou, la care au participat aproximativ 20 de motocicliști din cadrul Meseș Moto Club Sălaj. În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte privind prevenirea accidentelor rutiere în care sunt implicați motocicliști, importanța respectării regulilor de circulație și adoptarea unei conduite preventive în trafic. O zi mai târziu, polițiștii Serviciului Rutier au dat startul sezonului moto printr-o activitate desfășurată în Zalău, eveniment la care au participat peste 100 de pasionați de motociclete. Activitatea a avut drept scop conștientizarea privind riscurile din trafic, promovarea respectului reciproc între participanții din trafic, dar și reducerea numărului de accidente rutiere în care sunt implicați motocicliști.

Acțiune pentru siguranța transportului public

Totodată, în cadrul activităților desfășurate cu ocazia Săptămânii Siguranței Rutiere, polițiștii nu au neglijat nici siguranța transportului public de persoane, iar 26 de șoferi ai unei societăți au purtat discuții cu autoritățile.În cadrul activității au fost abordate teme privind respectarea legislației rutiere, adoptarea unei conduite preventive în trafic, importanța atenției și responsabilității la volan, precum și prevenirea implicării în accidente rutiere, în vederea creșterii gradului de siguranță pentru pasageri și ceilalți participanți la trafic.

Prin astfel de activități, polițiștii sălăjeni urmăresc dezvoltarea unei culturi a siguranței rutiere și responsabilizarea tuturor participanților la trafic, de la cele mai fragede vârste, contribuind astfel la prevenirea accidentelor și la menținerea unui climat de siguranță pe drumurile publice.