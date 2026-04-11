Tăiatul Paștilor în Aghireș

Aghireș este localitatea sălăjeană unde an de an, în sâmbăta Paștilor, are loc un obicei despre care îmi face plăcere să scriu. „Tăiatul Paștilor” se desfășoară în curtea bisericii, este un moment încărcat de emoție, de bucurie și speranță. Îmbrăcați în cămăși tradiționale cu specific local, mai mulți bărbați din sat se adună în curtea bisericii, se spală pe mâini, se șterg cu un ștergar alb, preotul rostește o rugăciune, iar apoi începe „Tăiatul Paștilor”. Prescura este tăiată cubulețe, iar peste „Trupul lui Hristos” redat simbolic de aceste bucăți de pâine, se va turna vin. Noi, aici, în Sălaj, le spunem „Paști”. Urmează să fie împărțite credincioșilor care vor participa la Înviere, la mult așteptata slujbă de la miezul nopții. Sărbători liniștite tuturor!

Share Whatsapp Email