Ghișeul pentru cazierul judiciar revine la sediul vechi al Poliției Zalău

Ghișeul pentru eliberarea cazierului judiciar își reia activitatea la sediul Poliției Municipiului Zalău, după cum anunță Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj.

Începând din data de 26 mai, de la ora 14:00, cetățenii care doresc să solicite eliberarea certificatului de cazier judiciar se pot adresa direct la sediul din municipiul Zalău, strada Tudor Vladimirescu nr. 16A, județul Sălaj.

Relocarea celorlalte structuri va fi finalizată ulterior, după cum mai precizează IPJ Sălaj.

În toamna anului trecut, autoritățile și-au schimbat sediul temporar, iar printre compartimente s-a numărat și cel de eliberare a cazierelor judiciare.

La acea vreme, activitatea Poliției Zalău a început să se desfășoare în incinta clădirii Zalău Business Center, iar sediul de pe strada Tudor Vladimirescu a intrat într-un amplu proces de reabilitare.