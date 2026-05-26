Microîntreprinderea, cenușăreasa economiei?

Printr-o inițiativă legislativă s-a propus ca firmele să poată recompensa angajații pentru aportul lor la realizarea de profit în limita a 15% din profitul brut obținut de firma la care muncesc, iar sumele respective să fie impozitate cu doar 10%, nu cu toate contribuțiile sociale și impozitul aferente care în prezent ajung undeva pe la 41-42%, în funcție de situația individuală a fiecărui angajat, respectiv de ce deduceri beneficiază pentru copii, persoane aflate în întreținere etc.

O inițiativă bună la prima vedere pentru angajați, care pe lângă impozitul de 10% ar fi obligați să plătească și CASS 10% dacă depășesc anumite praguri valorice, respectiv 6-12-24 salarii minime brute. Sigur, în propunerea legislativă sunt și niște condiții, să fi fost angajat minim 24 luni, să nu fi fost acționar, asociat sau administrator în ultimii 5 ani anteriori pentru anul în care se acordă venitul, cuantumul venitului nu va putea depăși, pe an financiar, totalul veniturilor salariale nete încasate de acesta în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se efectuează plata.

OK, cum am spus, o inițiativă care ar părea bună, problema este cum se va pune în practică, deoarece avem această experiență prin care inițiativele care par bune, se aplică defectuos. De exemplu, un director de la o firmă de stat, cu profit evident, va putea lua până la 12 salarii nete pe an, la fel și un angajat, dar care sunt diferențele între cele 2 venituri? Enorme, și uite așa se mai deschide o portiță pentru abuzuri! Mai mult, CES dă aviz nefavorabil, Consiliul fiscal cere documente în plus, dar totuși, propunerea merge mai departe, este adoptată de Senat și Camera deputaților și acum așteaptă promulgarea președintelui pentru a intra în vigoare. Dar mai este o problemă de discriminare între angajații din economie: această lege este valabilă doar pentru plătitorii de impozit pe profit, firmele plătitoare de impozit pe venit sunt excluse! Cum, de ce avem această discriminare între angajații la firmele plătitoare de impozit pe profit și cele plătitoare de impozit pe venit? Această situație reiese din modificarea articolului 114 din Codul fiscal care spune așa:

,,4.La articolul 114 alineatul (2), după litera m2 ), se introduce o nouă literă, lit. m3 ), cu următorul cuprins: m3 ) veniturile din participarea angajaților la profit, acordate de către contribuabilii obligați la plata impozitului pe profit potrivit prevederilor art. 13, în condițiile prevăzute la art. 252 „

În traducere liberă: vor fi impozitate cu 10% doar veniturile acordate de către plătitorii de impozit pe profit angajaților lor! Nu și pentru angajații plătitorilor de impozit pe venit!

Păi, și plătitorii de impozit pe venit obțin profit, acordă dividende, plătesc impozit pe dividende, doar forma de impozitare diferă, pe profit sau venit, de ce angajații lor nu pot beneficia de facilitatea fiscală de 10% pe venituri din alte surse, căci la asta se referă art.114 din Codul fiscal?

Ei, uite așa o intenție bună sfârșește prin a crea discriminări între angajații din economia românească, ceea ce nu prea este în regulă!

Alexandru Tamba

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi cotidianul Curierul Naţional. www.curierulnational.ro