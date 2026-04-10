Șase ore de luptă cu flăcările la fabrica de săpun de la Horoatu-Crasnei

Pompierii sălăjeni au fost solicitați să intervină în cursul zilei de vineri, la ora 14:10, la un incendiu izbucnit la o fabrică de săpun, aparținând unui operator economic, în localitatea Șeredeiu, Horoatu-Crasnei.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 1900 mp, cu degajări mari de fum și posibilitate de propagare la spațiile administrative și la șase rezervoare utilizate pentru depozitarea produsului finit (ulei) din cadrul firmei, fără risc de extindere la vecinătăți.

La fața locului au fost alocate forțe și mijloace din cadrul Secției de Pompieri Șimleu Silvaniei, Gărzii de Intervenție Nușfalău și Detașamentului de Pompieri Zalău. Pompierii au acționat cu zece autospeciale de intervenție, un echipaj medical de prim ajutor, precum și o autospecială de stingere din cadrul SVSU Crasna.

Nu au fost surprinse persoane în interior, nefiind înregistrate situații care să necesite îngrijiri medicale.

Totodată, ISU Sălaj a emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației. A fost solicitat sprijin din partea Distribuției de Energie Electrică pentru întreruperea alimentării cu energie electrică a obiectivului.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile față de mijlocul de încălzire.