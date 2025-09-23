Internatul Liceului Tehnologic „Ioan Ossian” așteaptă elevii în condiții moderne

Noul an școlar vine cu vești bune pentru elevii din Șimleu Silvaniei. Internatul Liceului Tehnologic „Ioan Ossian”, structură a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu”, a fost modernizat printr-un proiect al Primăriei Șimleu Silvaniei și este acum gata să își primească liceenii în condiții moderne și confortabile.

Clădirea, reabilitată și dotată, le oferă elevilor camere spațioase pentru odihnă și studiu, având parte astfel de un cadru prielnic dezvoltării și pregătirii lor. Reprezentanții colegiului precizează că internatul este destinat nu doar liceenilor din zonă, ci și tinerilor din alte județe care aleg să studieze în orașul de la poalele Măgurii.

În acest fel, specializările unice ale Liceului Tehnologic „Ioan Ossian”, precum tehnician veterinar, agroturism montan sau protecția plantelor, devin mai accesibile în rândul viitorilor elevi interesați să devină specialiști în aceste domenii.

Proiectul de reabilitare a fost derulat începând cu luna aprilie a anului 2020, iar printre obiective se numără atragerea unui număr mai mare de elevi pentru a parcurge învățământul tehnic și profesional, dar și de a reduce rata abandonului școlar.