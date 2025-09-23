La Zalău începe o nouă ediție a simpozionului „Toamnă Medicală Sălăjeană”

Orașul Zalău se pregătește să găzduiască, în perioada 24 – 27 septembrie, una dintre cele mai importante manifestări științifice dedicate domeniului sănătății: simpozionul „Toamnă Medicală Sălăjeană” ediția XXV-a. Evenimentul, devenit deja o tradiție, reunește medici, cadre universitare din întreaga țară, oferind un cadru de dialog și formare profesională la cel mai înalt nivel. Programul simpozionului include sesiuni științifice susținute de reputați specialiști din diverse domenii medicale. Printre temele abordate se regăsesc subiecte de maxim interes pentru practica medicală actuală. „Prin acest eveniment ne propunem nu doar să aducem în prim-plan ultimele noutăți din medicină, ci și să încurajăm schimbul de experiență între specialiști și colaborarea între instituțiile medicale, în beneficiul pacienților și al comunității. Simpozionul se distinge prin atmosfera sa profesională, dar și prin deschiderea către colaborare. Participanții vor avea ocazia să descopere perspective noi, să împărtășească bune practici și să contribuie la consolidarea prestigiului medical al județului Sălaj”, este mesajul Biroului Executiv al Colegiului Medicilor Sălaj.

