Sălăjencele obțin rezultate excepționale în boxul românesc

Campionatul Național de box feminin s-a desfășurat la Eforie Nord, în perioada 15 – 20 septembrie. Boxul sălăjean a obținut 12 medalii prin cele trei cluburi participante: CSM Zalău – 9 medalii (1 aur, 4 argint, 4 bronz) , ACS Ringul Sălăjean Zalău – 2 medalii (1 aur seniori, 1 argint tineret) și SCM Zalău – 1 medalie (1 bronz cadeți). Antrenorii însoțitori au fost maestru emerit Popa Ioan și Popuțea Adrian.

Cel mai bun rezultat a fost obținut de Ciuma Mădălina (ACS Ringul Sălăjean Zalău), campioană națională de seniori, sportiva fiind și componentă a lotului național de seniori fete, urmată de Buse Alissa (CSM Zalău), campioana națională de tineret la categoria 70 kg.

Vicecampioane naționale sunt:

– Szatmari Maria (CSM Zalău) – cat. 60 kg seniori

– Hidigan Margareta (CSM Zalău) – cat. 65 kg seniori

– Tatu Emilia (ACS Ringul Sălăjean Zalău) – cat. 65 kg tineret

– Kallos Alexandra (CSM Zalău) – cat. 70 kg juniori

– Felecan Patricia (CSM Zalău) – cat. 54 kg cadeți.

Boxul din Sălaj a obținut și cinci medalii de bronz prin:

– Pârvu Carla (SCM Zalău) – cat. 50 kg cadeți

– Baciu Mara (CSM Zalău) – cat. 54 kg cadeți

– Mirea Amalia (CSM Zalău – cat. +80 kg cadeți

– Țurcaș Tania (CSM Zalău) – cat. 50 kg juniori

– Fazakas Iulia (CSM Zalău) – cat. 80 kg juniori

Pentru cluburile de box din Sălaj urmează, în data de 28 septembrie, de la ora 15, la Baza Sportiva Divino Zalău, Memorialul „Dragoș Ioan”, ediția a II-a.

M. S.