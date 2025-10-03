Controale cu drone pentru depistarea depozitelor ilegale de deșeuri

Primele controale cu drone pentru depistarea și monitorizarea depozitelor ilegale de deșeuri au fost derulate de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj. Acțiunile de control au avut loc prin utilizarea dronelor DJI Matrice 350 RTK, dotate cu senzori LiDAR (Light Detection and Ranging) și Termici.

Obiectivele acestora sunt atât identificarea rapidă a depozitelor ilegale de deșeuri menajere, industriale și din construcții-demolări, dar și cartografierea în format 3D a zonelor afectate, cu estimarea volumului deșeurilor depozitate. Mai mult, acțiunea a vizat atât detectarea focarelor de ardere ascunsă a deșeurilor, dar și colectarea de probe digitale pentru aplicarea măsurilor legale.

Controalele vizează în special zonele periurbane și terenurile greu accesibile, unde deșeurile din construcții și demolări sunt adesea abandonate.

Primele rezultate confirmă eficiența utilizării acestei tehnologii moderne, care permite reducerea timpului de intervenție și creșterea preciziei în identificarea situațiilor de încălcare a legislației.

Abandonarea, îngroparea sau arderea ilegală a deșeurilor reprezintă contravenție sau chiar infracțiune, iar abaterile sunt sancționate conform legii.

„Prin folosirea dronelor echipate cu senzori de ultimă generație, Comisariatul Județean Sălaj își consolidează capacitatea de supraveghere și control, aliniindu-se practicilor europene de monitorizare și protecție a mediului”, precizează instituția într-un comunicat.

Acțiunile continuă în tot județul

Acțiunile continuă și în următoarea perioadă, după cum a precizat comisarul – șef al Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj, Răzvan Fazacas, pentru cotidianul Magazin Sălăjean.

De-a lungul ultimilor ani, numeroase nereguli au fost raportate de sălăjeni. În proximitatea localității Pustă, șimleuanii au raportat numeroase abateri, iar arderile deșeurilor, precum cauciucuri și cabluri, erau în toi. Locuitorii din zona vizată și-au exprimat nemulțumirile, atât de teama intoxicării cu fum, și chiar de posibilitatea extinderii flăcărilor în zonele populate.