Concurs nou pentru directorii de şcoli: teste grilă, interviu şi proiect managerial

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat în consultare publică metodologia privind organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Documentul stabileşte condiţiile de participare, probele de concurs şi modul de evaluare a candidaţilor care aspiră la conducerea şcolilor. Metodologia se aplică inclusiv unităţilor de învăţământ special şi centrelor şcolare pentru educaţie incluzivă şi reglementează atât concursul propriu-zis, cât şi procedurile de numire şi eliberare din funcţie a directorilor şi directorilor adjuncţi.

• Minimum cinci ani vechime pentru candidaţi

Potrivit proiectului, la concurs pot participa cadre didactice titulare din învăţământul preuniversitar care au o vechime de minimum cinci ani în sistemul educaţional. Înscrierea se va realiza exclusiv online, documentele necesare urmând să fie încărcate într-o aplicaţie informatică dedicată. Concursul va include trei probe distincte, fiecare având caracter eliminatoriu sau condiţii minime de promovare. Prima etapă este proba de evaluare a competenţelor şi aptitudinilor personale. Candidaţii vor avea la dispoziţie maximum 60 de minute pentru rezolvarea unui test standardizat cu 20 de întrebări cu un singur răspuns corect. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte, iar nota minimă de promovare este 6. Această probă este eliminatorie, însă nota obţinută nu va fi inclusă în calculul mediei finale. Rezultatele pot fi contestate în termen de două ore de la afişare.

• Test de management şi legislaţie şcolară

A doua probă constă într-un examen scris destinat evaluării cunoştinţelor de management şi legislaţie şcolară. Candidaţii vor avea la dispoziţie 90 de minute pentru rezolvarea unui test cu 25 de itemi grilă. Fiecare răspuns corect va fi punctat cu 0,4 puncte, iar promovarea necesită obţinerea notei minime 7. Evaluarea va fi realizată automat, prin platforma informatică. Subiectele vor fi elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare şi Institutul pentru Ştiinţele Educaţiei, împreună cu experţi în ştiinţele educaţiei şi psihometrie, desemnaţi prin ordin de ministru. Precizare, şi în cazul acestei probe, candidaţii vor putea depune contestaţii în termen de două ore de la comunicarea rezultatelor.

• Interviu şi susţinerea proiectului managerial

Ultima etapă a concursului este interviul, care va include evaluarea proiectului managerial şi a planului de acţiune propus de candidat pentru unitatea de învăţământ vizată. În cadrul interviului vor fi analizate şi competenţele digitale, capacitatea de rezolvare a unor situaţii-problemă, precum şi modul de susţinere a proiectului managerial. Durata interviului va fi de maximum 45 de minute pentru fiecare candidat, iar evaluarea se va face prin note de la 0 la 10 acordate de membrii comisiei. Nota finală va reprezenta media aritmetică a punctajelor acordate de evaluatori. Pentru promovare este necesară obţinerea unei note de minimum 7. Calendarul concursului şi bibliografia vor fi aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei. Inspectoratele şcolare vor avea obligaţia să anunţe funcţiile vacante de director şi director adjunct cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea primei probe, atât în presă, cât şi pe site-urile proprii.

