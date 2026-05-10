Semne de întrebare privind supradimensionarea unor compartimente din Primăria Zalău

La data de 5 mai a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local din Zalău, prin prisma OUG 7 privind creșterea capacității financiare a UAT-urilor, iar printre subiectele discutate s-au numărat și reorganizările din instituțiile publice, printre care și Direcția de Asistență Socială. Liberalul Dan Cherecheș a atras atenția că nu se regăsește și organigrama direcției pentru acest demers, iar datele sunt similare cu cea din decembrie.

Compartimente supradimensionate

În cadrul ședinței, pe lângă comasări, precum posturile de la SCALA comasate la Direcția de Cultură, a apărut în discuție și lipsa acesteia. De asemenea, au apărut în discuție și bănuieli privind supradimensionarea unor departamente, iar la Direcția de Asistență Socială este similară celei de anul trecut, în care erau 20 de posturi vacante.

Consilierul local a atras atenția că „aveți niște compartimente care fiecare face aceleași lucruri și nu-mi dau seama de ce aș ține atâția șefi de compartimente și atâtea compartimente care se calcă în picioare”.

Direcția, exceptată de la reorganizare

În cadrul ședinței, reprezentanții primăriei au explicat de ce nu apare organigrama: „Potrivit Ordonanței 7 din 2026, D.A.S. este exceptată de la această reorganizare, potrivit art. 10 din OUG 7, ce completează OUG 63/2010. Atât D.A.S., cât și cultura și învățământul sunt exceptate de la modificări, motiv pentru care nu a existat obligativitatea de a o supune la votul Consiliului Local”.

Din discuția privind necesitatea de a nu risipi banul public, Cherecheș a menționat faptul că ar fi mai multe departamente supradimensionate, precum cel de resurse umane, deoarece nu există indicatori de performanță, calcule sau bonusuri, deși există un număr ridicat de oameni. Aceste compartimente ar putea fi comasate, mai ales în cazul în care au mai multe atribuții similare. Acesta a declarat că scopul primăriei nu este de a angaja, ci de a deservi cetățeanul, iar multe compartimente ar fi supradimensionate, deși nu ar exista atât de multă activitate.

Reduceri de buget din partea autorităților locale

Primarul Florin Florian a declarat: „Noi pe zona de asistență socială, după cum bine știți, cantina socială am desființat-o. Astăzi avem între 15 și 20 de beneficiari, am redus o sumă semnificativă pe tot ce înseamnă bugetul Direcției de Asistență Socială. Dacă vorbim de criterii de performanță în zona de asistență socială, pentru că avem o structură a fondurilor europene, putem să vorbim acolo despre acest indicator de performanță, avem și trebuie să știți, atunci când faceți comparații cu alte municipii din zona noastră, că în mod obligatoriu trebuie să ai un număr minim ca să poți funcționa pentru nevoile pe care le are comunitatea.”

Peste 700 de beneficiari ar fi în Zalău, potrivit primarului. Mai mult, acesta a declarat că în zona de asistență socială există și un centru pentru persoane cu handicap, unde s-au alocat sume de bani, însă acesta este nefuncțional din cauza problemelor legate de resursa umană. Primarul a făcut apel la discuții pe această temă pentru redeschiderea centrului.