Activitate finală de vară la Biblioteca Publică Mirșid

Biblioteca Publică Mirșid a marcat joi, 4 septembrie, începând cu ora 10:30, încheierea programului de vară destinat copiilor. Evenimentul, intitulat sugestiv „Activitate Finală de Vară: Ultima zi de vacanță”, a adunat numeroși participanți mici și mari, atmosfera fiind una de bucurie și voie bună. Reprezentanții bibliotecii au transmis mulțumiri tuturor copiilor care au luat parte la activitățile estivale, dar și Asociației „Poduri spre Succes”, pentru colaborare și implicare. „Fiecare zâmbet și fiecare moment de veselie au făcut ca aceste zile să fie cu adevărat speciale”, au subliniat organizatorii.

Biblioteca Publică Mirșid își propune să continue și pe viitor seria de evenimente dedicate copiilor, menite să îmbine lectura cu jocul și să creeze amintiri de neuitat.

M. S.