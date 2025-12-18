Jaf la Sânmihaiu Almașului

În această seară, în urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au reținut, pentru 24 de ore, doi bărbați de 20, respectiv 42 de ani, din județul Mureș, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

În data de 4 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au fost sesizați de către un bărbat de 67 de ani, din comuna Sânmihaiu Almașului, cu privire la faptul că, în noaptea de 3/4 decembrie, în jurul orei 1, două persoane mascate ar fi pătruns în locuința sa, spărgând geamul. Ulterior, cele două persoane l-ar fi imobilizat, folosindu-se de un cuțit, l-ar fi amenințat cu bătaia și l-ar agresat fizic, solicitându-i să le indice locul unde își păstra banii. Deoarece bărbatul nu le-a oferit informațiile solicitate, cele două persoane ar fi furat o drujbă în valoare de 2.200 de lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, cercetările fiind preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale.

În urma investigațiilor efectuate, în această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș și al polițiștilor din cadrul IPJ Mureș – Secția 2 Poliție Rurală Pănet, au efectuat percheziții domiciliare la locuințele celor doi bărbați, din comuna Pănet. Cu această ocazie, cei doi au fost depistați și conduși la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor. În această seară, în urma activităților desfășurate și a probatoriului administrat, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine să fie prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, pentru dispunerea altor măsuri preventive.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului, specialiștilor criminaliști, Serviciului de Investigații Criminale Mureș și Secției 2 Poliție Rurală Pănet din cadrul IPJ Mureș, precum și al jandarmilor din cadrul IJJ Mureș.

M. S.