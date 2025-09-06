Pregătire profesională pentru șoferii microbuzelor școlare din Sălaj

La inițiativa Instituției Prefectului Sălaj, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj și Autoritatea Rutieră Română – filiala Sălaj, a fost organizată, zilele trecute, o ședință de instruire dedicată șoferilor microbuzelor școlare. Scopul acestei întâlniri a fost acela de a consolida cunoștințele privind regulile de circulație, conduitele preventive și măsurile de siguranță ce trebuie respectate în transportul elevilor către și de la unitățile de învățământ. Evenimentul a oferit participanților atât informații teoretice actualizate, cât și exemple practice menite să contribuie la reducerea riscurilor pe drumurile județului Sălaj. Instituția Prefectului – județul Sălaj consideră că instruirea periodică a șoferilor microbuzelor școlare este esențială pentru prevenirea accidentelor și pentru crearea unui mediu sigur pentru elevi. „Siguranța copiilor noștri pe drum nu este doar o responsabilitate individuală, ci un angajament comun al autorităților și al comunității”, este mesajul prefectului Claudiu Bîrsan.

Share Whatsapp Email