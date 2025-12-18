Fetiță de 13 ani, violată

Astăzi, 18 decembrie, în urma investigațiilor efectuate într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău au reținut, pentru 24 de ore, un tânăr de 29 de ani, bănuit de comiterea faptei.

În cursul lunii noiembrie, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău au fost sesizați de către o femeie, cu privire la faptul că, în urmă cu aproximativ 3 luni, fiica sa, în vârstă de 13 ani, ar fi fost forțată de către tânărul de 29 de ani, să întrețină relații sexuale cu acesta. În urma celor sesizate, polițiștii au constatat că persoana în cauză fusese condamnată anterior pentru săvârșirea unei alte fapte similare.

Județean Sălaj, au descins la locuința tânărului. Cu ocazia percheziției efectuate, au fost identificate și ridicate mai multe obiecte de interes pentru cauză.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca mâine, 19 decembrie, să fie prezentat magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea stabilirii altor măsuri preventive.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.