Bronz la Campionatele Naționale pentru tenismenele de la SCM Zalău

În perioada 3–7 septembrie 2025, Bistrița găzduiește Campionatul Național Juniori U11, competiție în care sunt puse în joc medalii atât la echipe, cât și la individual. Competiția reprezintă o oportunitate importantă pentru tinerii sportivi să își demonstreze abilitățile și să acumuleze experiență la nivel național.

La proba feminină a echipelor, tinerele tenismene de la SCM Zalău au cucerit medalia de bronz. Echipa a fost formată din: Dora Nagy, Antonia Labo, Sonia Fărcaș, Carla Mateuț și Giulia Fărcaș.

De asemenea, în proba de dublu feminin, zălăuanca Dora Nagy a câștigat medalia de bronz (cu Ilaria Spatariu – CSM Moinești).

Lotul de tenis de masă este pregătit de antrenorii Alexandru Labo și Sergiu Fărcaș.

M. S.

