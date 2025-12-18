19 decembrie 2025 – scadența și termenul limită pentru declararea și plata obligațiilor fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj reamintește contribuabililor că termenul limită pentru declararea şi plata obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie este 19 decembrie 2025.

Potrivit prevederilor art.155 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare în situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt scadente şi/sau se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21 decembrie, respectiv 19 decembrie.

Calendarul obligațiilor fiscale pentru luna decembrie 2025 este publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală , www.anaf.ro, Secțiunea Asistență contribuabili / Informații privind obligațiile fiscale / Calendarul obligațiilor fiscale și conține informații cu privire la termenele de declarare şi plată a obligațiilor fiscale, categoriile de contribuabili și baza legală.

M. S.