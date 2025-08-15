Noutăți filatelice: Istoria Navigației Dunărene

Romfilatelia a introdus în circulație emisiunea filatelică Istoria Navigației Dunărene. Formată din două mărci poștale și un plic „prima zi”, emisiunea este dedicată unui moment istoric important, înființarea în anul 1856 a Comisiei Europene a Dunării (prima entitate care a generat mai târziu conceptul de Uniune Europeană), la care se adaugă împlinirea a două secole de la nașterea celui numit și „Părintele Dunării”, britanicul Charles Augustus Hartley.

Dunărea, al doilea fluviu european (ca lungime) după Volga, izvorăște din Munții Pădurea Neagră (Germania), străbătând până la vărsare, în Marea Neagră, 2852 Km și zece țări. Dunărea navigabilă, în sudul României, s-a aflat timp de secole sub controlul Imperiului Otoman. Odată cu alipirea Dobrogei la pământul Românesc (1877), interesul pentru navigația pe Dunăre se manifestă vizibil, în special datorită înființării Comisiei Europene a Dunării, prin tratatul de la Paris (1856) de către marile puteri ale vremii: Prusia, Marea Britanie, Franța, Italia și Sardinia, Austria, Rusia și Turcia.

Pentru a răspunde cerințelor amplului program de modernizare a condițiilor de navigație, un specialist de excepție, regăsit în persoana lui Charles Augustus Hartley, a fost investit ca inginer șef al Comitetului Executiv al Comisiei Europene a Dunării, funcție pe care a deținut-o vreme de 15 ani la Galați și Sulina.

Considerat cel mai mare hidrotehnician al Europei, Charles Hartley s-a implicat în cel mai mare proiect de modernizare a Navigației Dunărene, elaborând soluții și modalități de realizare a acestora cu beneficii măsurabile și astăzi.

Realizarea semnalizării și balizajului pe Dunărea maritimă, regularizarea Canalului maritim Sulina prin dragaje pe brațul Sulina, corectarea meandrelor fluviului, sistematizarea localității Sulina sunt câteva din materializările soluțiilor elaborate de hidrotehnician, cu consecințe economice vizibile.

Comisia Europeană a Dunării a avut un prim sediu la Sulina, inaugurat în anul 1868 și mai apoi al doilea sediu în Palatul construit la Galați în perioada 1893-1896, puternic avariat în Primul Război Mondial și reconstruit în perioada 1922-1923. În prezent, sediu al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia”, monumentul istoric a obținut în anul 2022 prestigioasa distincție „Marca Patrimoniului European”, clădirea fiind recent reabilitată de Consiliul Județean Galați.

Comisia Europeană a Dunării a funcționat până în anul 1948, când ia ființă o nouă structură, sub denumirea de Comisia Dunării, care are reprezentanți ai unsprezece țări: Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Ungaria, Rusia, Ucraina, Austria, Croația, Germania, Republica Moldova.

Marca poștală (valoare nominală de 5 Lei) reproduce pe un fundal cu imaginea unei gravuri de început de secol XIX, ce ilustrează orașul Galați, Palatul Comisiei Europene a Dunării din Galați, edificat între 1893-1896, refăcut în perioada 1922-1923, care găzduiește astăzi Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”.

Marca poștală (valoarea nominală de 14 Lei) reproduce portretul lui Charles Augustus Hartley, alăturat arhitecturii fațadei primului sediu al CED, edificat la Sulina în anul 1869.

Plicul „prima zi” reproduce un document fotografic în care sunt prezentați membrii Comisiei Europene a Dunării, semnatari ai Tratatului de la Paris din 1856, având drept fundal o hartă a Deltei Dunării, folosită pentru graficul de lucrări aprobat de Comitetul Executiv al CED.

Prin accesarea codului QR de pe minicolile de timbre, veți descoperi povestea emisiunii Istoria Navigației Dunărene.

M. S.

