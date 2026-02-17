Ziua Bolilor Rare, marcată printr-o expoziție cu un scop aparte: empatie și incluziune

Un vernisaj cu totul aparte, dedicat percepției societății în ceea ce privește persoanele cu boli rare, incluziunea și empatia, va avea loc în a doua jumătate a acestei luni, la Zalău.

Evenimentul, organizat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, alături de Centrul NoRo, îi invită pe sălăjeni să treacă pragul expoziției temporare „Echitate – Sănătate și dizabilitate în Bolile Rare: regândirea modului în care vedem persoanele cu boli rare”, ce va avea loc luni, 24 februarie, începând cu ora 10, la sediul muzeului zălăuan.

Ziua Bolilor Rare este marcată în fiecare an la data de 28 februarie și reprezintă un important prilej de solidaritate și conștientizare, prin care este subliniată necesitatea sprijinului social, medical și emoțional acordat persoanelor afectate.

Acest vernisaj al expoziției este organizat în cadrul campaniei dedicate Zilei Bolilor Rare 2026, intitulată „Echitate – Sănătate și dizabilitate în Bolile Rare: regândirea modului în care vedem persoanele cu boli rare”.

Evenimentul va aduce în prim-plan creațiile realizate de beneficiarii Centrului NoRo, mărturii vizuale ale parcursului lor terapeutic, dar și ale forței interioare, creativității și nevoii de a fi văzuți și înțeleși.

De-a lungul timpului, muzeul a desfășurat mai multe astfel de acțiuni prin intermediul cărora lucrări semnate de copii și adulți, beneficiari ai centrului, au ajuns în atenția publicului: „În cadrul parteneriatului „Un muzeu pentru toți”, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău a derulat, de-a lungul timpului, o serie de activități și evenimente menite să aducă în atenția publicului lucrările realizate de copiii și adulții beneficiari ai Centrului NoRo, create în cadrul orelor de terapie. Prin aceste demersuri, muzeul nostru își reafirmă rolul de instituție aflată în slujba comunității, depășind barierele și limitele impuse de situațiile dificile prin care trec acești pacienți și susținând vizibilitatea și incluziunea lor socială”, după cum declară Anamaria Elekes, coordonator.

Mai mult, această expoziție are un scop nobil și important la nivel social, urmărind evidențierea incluziunii, dar și o relatare a realității pe care o trăiesc persoanele diagnosticate cu boli rare: „Prin această expoziție și prin întreaga activitate desfășurată în cadrul parteneriatului, ne propunem să contribuim activ la promovarea incluziunii, empatiei și solidarității, aducând în atenția publicului realitățile cu care se confruntă persoanele diagnosticate cu boli rare — oameni care, prea adesea, rămân invizibili în societate”, transmite Teodora Jugrăstan, coordonator.

Cu această ocazie, sălăjenii sunt invitați să fie parte din acest demers de conștientizare și susținere, în cadrul unui vernisaj ce vorbește, prin artă, despre curaj, speranță și echitate.