Doliu în administrație. A murit viceprimarul comunei Năpradea

Din păcate, viceprimarul comunei sălăjene Năpradea, Turău Alexandru, a decedat. Anunțul a fost făcut public de Primăria Năpradea. „Cu profundă tristețe am aflat vestea decesului domnului viceprimar Turău Alexandru. Comunitatea pierde un om dedicat, un profesionist și un sprijin real pentru cetățeni. Activitatea și implicarea sa vor rămâne un exemplu de responsabilitate și devotament în slujba publică. Transmitem familiei îndurerate întreaga noastră compasiune și sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, este mesajul colectivului administrației locale din Năpradea. Viceprimarul avea vârsta de 57 de ani. Condoleanțe familiei.

