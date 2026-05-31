Sălajul, avertizat meteorologic: risc de vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie a emis azi o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și ploi însemnate cantitativ pentru 30 de județe, valabilă de luni, de la ora 12, până marți, la ora 10. Sălajul se numără printre județele avertizate. Conform meteorologilor, începând din a doua parte a zilei de luni, 1 iunie, și până marți dimineața, 2 iunie, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sud-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

