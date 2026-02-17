Sălăjeanca Maria Acaraliței, nominalizată la titlul „Asistentul social al anului 2025”

De zeci de ani activează în domeniul asistenței sociale, a conceput și pus în practică multe proiecte în domeniul social, inclusiv în zona bolilor rare, iar recent a fost nominalizată pentru titlul „Asistentul social al anului 2025”. „Este o nominalizare care mă bucură și mă onorează. Am primit cu entuziasm propunerea colegilor de la Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, filialele Maramureș și Sălaj, de a candida la titlul de <Asistentul social al anului 2025>. Acest premiu este acordat în cadrul Galei Naționale de Excelență în Asistență Socială, cel mai important eveniment de profil, organizat anual de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România (CNASR) pentru a celebra munca și impactul acestei profesii în comunitate. Asistența socială este mai mult decât o profesie pentru mine, este o misiune”, a declarat Maria Acaraliței. Maria poate fi votată accesând link-ul oficial: https://cnasr.ro/gala/vot-online.

Maria este asistent social principal cu o carieră de peste 20 de ani în domeniul dizabilității și al bolilor rare, specialist în managementul serviciilor sociale și în construcția rețelelor de suport comunitar. „În calitate de Facilitator CNASR, coordonez procesul de formare a 10 asistenți sociali supervizori, ghidându-i spre o practică responsabilă și acționez ca lider activ în revitalizarea rețelei profesionale din Sălaj, integrată în structura regională Maramureș – Sălaj”, a precizat Maria. Mult succes!