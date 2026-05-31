Gala „NADIA 2026”, la Parlamentul României

Anul 2026 este, pentru Nadia Comăneci, unul jubiliar, pentru că se vor împlini 50 de ani de la prima notă de 10 (zece) în concursurile/campionatele de gimnastică!

În acest context, vineri 29 mai 2026, la Parlamentul României (Sala Unirii), Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a organizat „Gala Nadia 2026”, reamintind emoționantul moment când Nadia Comăneci a primit nota 10 la paralele, la Jocurile Olimpice (JO) de la Montreal, Canada 1976! Alături de Mihai Covaliu – președintele COSR și George Boroi – secretarul general al COSR și Nadia Comăneci, au fost prezenți: Bart Connor – soțul Nadiei și membri ai familiei acesteia, Thomas Bach – președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Spyros Capralos – președintele Asociației Comitetelor Olimpice Europene, Morinari Watanabe – președintele Federației Internaționale de Gimnastică, personalități ale Mișcării Olimpice Internaționale, membri ai Comitetului Executiv al COSR, personalități ale sportului românesc, președinți de federații, oficialități și oameni politici. De asemenea, Kirsty Conventry – președinte al CIO a transmis, online, felicitări Nadiei Comăneci și COSR! Printre aceștia s-au aflat și Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Simona Halep și Răzvan Lucescu – nume de referință ale sportului românesc.

Alături de Nadia au fost prezente alte gimnaste de vază, printre care: Szábó Ecaterina, Lavinia Agache, Mihaela Stănuleț, Daniela Silivaș, Aurelia Dobre, Cristina Bontaș, Gina Gogean, Mirela Pașca, Maria Neculiță, Simona Amînar, Andreea Răducan, Maria Olaru, Claudia Presecan, Loredana Boboc, Cătălina Ponor, Monica Roșu, Silvia Stoescu, Daniela Sofronie, Sandra Izbașa, Larisa Iordache, Diana Bulimar. De asemenea, a fost prezentă și gimnasta Nelli Kim – marea rivală a Nadiei Comăneci la JO, acum prietene!

Talentata actriță și solistă de muzică Loredana Groza a însuflețit atmosfera aniversară, încântând asistența prin duetul ei cu Nadia Comăneci. Mai ales cu… „Trandafir de la Moldova”! În plus, a îndemnat la dans gimnastele și invitații care, vrând-nevrând, s-au prins în „hora bucuriei”!

În aplauzele asistenței, din Partea COSR, Mihai Covaliu i-a înmânat Nadiei Comăneci „TROFEUL PERFECȚIUNII, TROFEUL NADIA 50”! Apoi, Nadia Comăneci, alături de Mihai Covaliu, i-a oferit renumitei antrenoare Károlyi Mártá „Colanul de Aur”, cea mai înaltă distincție acordată de COSR!

Spre sfârșit, declarația Nadiei pentru soțul ei, Bart Conner, a impresionat asistența: „Vreau să mulțumesc în mod cu totul special soțului meu, Bart, pe care l-am cunoscut cu trei luni înainte de Olimpiada de la Montreal. Da, știu, aveam doar 14 ani când ne-am cunoscut la Cupa Americii. Se întâmpla să fie ziua lui de naștere, iar cineva de la un ziar i-a spus: « e fetiță drăguță, nu vrei să-i dai un pupic pe obrăjor?». Și acea poză a rămas în istorie. Cine ar fi crezut că puteam deveni soț și soție după atâția ani. Știu că am alergat prea repede și tu nu ai putut să mă prinzi decât după douăzeci și ceva de ani. Dar mă bucur că gimnastica ne-a adus împreună. Și nu am cuvinte să îți mulțumesc pentru ceea ce faci pentru mine, pentru familia noastră, pentru gimnastică!”.

Cum trece timpul… Parcă ieri se-ntâmpla minunea de la Jocurile Olimpice (JO) din 1976, când „Zeiţa de la Montreal” a uimit lumea prin excepţionala ei execuţie la paralele, primind nota 10 (zece). Era ziua de 18 iulie 1976, în Sala „Forum” din Montreal, când cei peste 20.000 de spectatori, milioane de telespectatori, sportivii, printre care şi valoroasele ei adversare, rusoaicele Nelli Kim, Ludmila Turisceva şi Olga Korbut, au fost, mai întâi, fascinaţi de evoluţia Nadiei, rămânând, apoi, perplecşi, în timp ce sub 073 (numărul ei de concurs) a apărut nota surpriză: 1,00 (!). Era prima gimnastă din lume căreia i s-a acordat nota zece într-un concurs oficial, fapt pentru care a intrat în istoria gimnasticii mondiale.

Pentru strălucitoarele ei performanţe – şapte note de 10, un „record absolut”: 20 de puncte la paralele, trei titluri de campioană olimpică (individual compus, paralele şi bârnă), o medalie de bronz (sol), un loc IV (sărituri) şi titlul de vicecampioană olimpică (cu echipa României) – JO de la Montreal au intrat în istoria sportului drept „Olimpiada Nadiei Comăneci”. Da, pentru că cei peste 8.000 de comentatori de sport prezenţi la Montreal au convenit că Nadia Comăneci a fost „flacăra vie” a acelei Olimpiade, cea mai iubită sportivă olimpică a celei de-a XXI-a ediţii a Jocurilor Olimpice Moderne. Aşa se explică faptul că, după această Olimpiadă, Nadia a primit peste 50.000 de scrisori de la admiratorii ei de pe toate continentele, în care erau exprimate sentimentele sincere de stimă şi recunoaştere a performanţelor sale sportive. Pentru aceste performanţe remarcabile, Nadia a primit (în România acelor vremuri) distincţia „Erou al Muncii Socialiste”. Atunci şi acolo, la Montreal, gimnastica a fost minunată, ba mai mult, cu Nadia noastră, aceasta a devenit, pur şi simplu, o artă! O artă care a surprins şi computerul, prin eroarea programatorului său, aceea de a nu fi în stare să afişeze nota 10. A apărut acel „1,00”, evidenţiind – parcă – faptul că Nadia Comăneci era chiar numărul 1 în lumea gimnasticii feminine! O artă în care Nadia şi-a etalat măiestria în acest sport, pe care a început să-l practice de la vârsta de cinci ani în Grădiniţa din Oneşti, la început cu mai mulţi profesori şi, apoi, cu antrenorii emeriţi Béla şi Márthá Károly. La 10 ani câştiga toate cele cinci medalii de aur ale Cupei României – categoria copii, iar la 11 ani, chiar de ziua ei, a cucerit primul său titlu de campioană naţională absolută. Un an mai târziu (1973), câştiga cinci medalii de aur la Campionatele Internaţionale de Gimnastică ale României. În cadrul Concursului „Prietenia” (1974, Gera – Germania Democrată) a câştigat locul I la individual compus, iar la Campionatele Europene din 1975 (Skien, Norvegia) a cucerit patru medalii de aur (individual compus, sărituri, paralele şi bârnă), precum şi medalia de bronz la sol. Agenţia bulgară de ştiri „ BTA” a declarat-o „cea mai bună sportivă a României şi din Balcani”. Tot atunci, în 1975, a câştigat „Trofeul Campioanelor” de la Londra, iar vestita Agenţie de Ştiri „Associated Press” a numit-o pe Nadia „Atleta Anului în România”, pentru ca un an mai târziu (1976), Agenţia de ştiri americană „UPI” s-o declare „cea mai bună sportivă din lume”.

Şi după ce a fost o „stea” la Olimpiada Canadiană, Nadia a continuat să fie încântătoare în plan sportiv. Astfel, la ediţia din 1977 a „europenelor” de la Praga (Cehoslovacia de-atunci) a obţinut doar două locuri I (individual compus şi paralele) şi un loc II (sărituri), pentru că gimnastele noastre au părăsit competiţia, la jumătatea finalelor pe aparate, din cauza incorectitudinilor de arbitraj! La Campionatele Mondiale (CM) din Franţa (Strasbourg, 1978) a cucerit prima medalie la bârnă, obţinută la „mondiale”, pentru gimnastica românească şi două medalii de argint (sărituri şi cu echipa), iar un an mai târziu, la CM din Statele Unite ale Americii (Forth Worth, 1979), a avut un aport important la câştigarea primului titlu de „campioană pe echipe”, cu lotul feminin de gimnastică al României! La Campionatele Europene din Danemarca (Copenhaga, 1979), a câştigat trei titluri de campioană europeană (individual compus, sărituri şi sol), o medalie de bronz (bârnă) şi un loc IV (paralele). Şi pentru că a cucerit de trei ori consecutiv titlul de campioană europeană, Nadia a intrat definitiv în posesia „Cupei Europei” (!), fiind prima gimnastă a bătrânului continent care a reuşi această performanţă. Tot în anul 1979, a câştigat „Cupa Mondială” desfăşurată în Japonia, la Tokyo.

La a doua sa participare la Jocurile Olimpice (Moscova, 1980), Nadia a fost, din nou, încântătoare, cucerind două titluri de campioană olimpică (sol şi bârnă) şi două medalii de argint (individual compus şi pe echipe), dar, a rămas, ca toţi românii şi nu numai, dezamăgită de… verdictul brigăzii de arbitraj, care, după ce a deliberat 28 de minute (!), a furat-o la bârnă: avea nevoie de nota 9,95 pentru medalia de aur şi a primit 9,85. C-aşa este şi-n sport! Păcat… Ultimul mare concurs al excepţionalei sale cariere sportive a fost „Universiada” (Bucureşti, 1981), care a încununat-o drept campioană la individual compus şi cu echipa României, după ce a cucerit cinci medalii de aur.

Nadia Comăneci s-a retras din activitatea competiţională în anul 1984, după un lung drum al pregătirii migăloase şi al marilor performanţe, perioadă în care a urcat de 25 de ori pe cea mai înaltă treaptă a podumiului de premiere, cu faţa spre Tricolorul Românesc şi în intonarea Imnului de Stat al României! Atunci, în 1984, Comitetul Olimpic Internaţional i-a acordat Ordinul Olimpic „Colanul de Aur”, pentru meritele deosebite în domeniul sportului şi servicii remarcabile aduse cauzei olimpice. Ca profesoară de educaţie fizică şi sport (absolventă a Institutului de Educație Fizică și Sport din Bucureşti) şi antrenor federal, maestra emerită a sportului a pregătit loturile naţionale de gimnastică în perioada 1984-1989. În noiembrie 1989, Nadia a emigrat în SUA, s-a căsătorit (aprilie 1996, la Bucureşti) cu un celebru gimnast american şi dublu campion olimpic, Bart Conner, având un băiat de 20 de ani, Paul Dylan. Locuieşte în oraşul Norman (Statul Oklahoma, SUA), fiind împreună cu soţul său, proprietara Academiei de Gimnastică „Bart Conner” şi editor al „Magazinului de Gimnastică Internaţională”. În anul 1996 a fost aleasă preşedinte de onoare al Federaţiei Române de Gimnastică, iar în anul 2002 preşedinte de onoare al COR (actualul Comitet Olimpic şi Sportiv Român). În 1999, Nadia a devenit primul sportiv din lume invitat să vorbească la Organizaţia Naţiunilor Unite, pentru a lansa anul 2000, drept „Anul Internaţional al Voluntariatului” şi a fost declarată (la Viena) „sportiva secolului XX”. Este membră a Fundaţiei „Federaţia Internaţională de gimnastică” (FIG) şi arbitru intarnaţional de gimnastică, iar în codul de punctaj al FIG, la paralele, sunt incluse două elemente care-i poartă numele: „salt Comăneci” şi „coborâre Comăneci”. Deţine Fundaţia „Nadia Comăneci”, apolitică, nonguvernamentală şi non profit, menită să încurajeze, să sprijine şi să promoveze performanţa în sport şi nu numai, militând pentru o viaţă de… nota 10 (!) pentru toate vârstele şi în toate domeniile de activitate. De asemenea, în Bucureşti, a înfiinţat o clinică pentru a ajuta copiii orfani din România şi este implicată în multe proiecte caritabile internaţionale, cu precădere, în ajutorarea copiilor săraci. În anul 2003 i s-a publicat prima carte „Scrisori către o tânără gimnastă”, iar două unităţi de învăţământ românesc şi un complex sportiv îi poartă numele: Colegiul Sportiv „Nadia Comăneci” (la Oneşti), Şcoala de Gimnastică „Nadia Comăneci” (la Deva) şi Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” (la Oneşti).

Iată, aşadar, în câteva cuvinte, date despre „GALA NADIA 2026” și un medalion sportiv al Nadiei Comăneci, una dintre cele mai mari personalităţi ale ţării noastre, o adevărată ambasadoare a sportului românesc, cea căreia în anul 2000 i s-a conferit Ordinul Naţional „Steaua României”, în grad de comandor. Este primul sportiv român inclus în memorialul „International Gymnastics Hall of Fame” (Oklahoma, SUA) – originală galerie a celebrităţilor din rândul „aşilor” acestei discipline sportive, demne şi de Cartea Recordurilor – pentru cele 25 de medalii de aur cucerite la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene, fără a mai vorbi de titlurile de campioană naţională şi numeroasele medalii de aur câştigate în diverse competiţii şi turnee internaţionale. Prin remarcabilul ei palmares sportiv, a fost considerată o gimnastă perfectă, un adevărat fenomen, impunându-se prin graţie, armonie, precizie, simţ artistic, amplitudine, îndrăzneală şi temperament, calităţi care i-au adus o notă aparte, una originală, în abordarea unor elemente de mare dificultate. De aceea, ea a fost, este şi va rămâne una dintre cele mai mari sportive şi gimnaste din România şi din lume, un model pentru elevi şi tineri, mai cu seamă, pentru cei atraşi de gimnastică, arta incontestabilă a sportului, sub Deviza Olimpică: CITIUS, ALTIUS, FORTIUS! Deci: Mai repede, mai sus, mai puternic!

Felicitări, Nadia Comăneci! Multă sănătate și succes în fiecare activitate!

prof. Marin ŞTEFAN – UZPR,

publicist, Șimleu Silvaniei