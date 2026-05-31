Simpozionul „Moștenirea lui Simion Bărnuțiu în istoria noastră”, un omagiu adus marelui cărturar sălăjean

Păstrarea memoriei marilor personalități care au contribuit la afirmarea identității naționale este o datorie morală și culturală a fiecărei generații. În acest context, simpozionul „Moștenirea lui Simion Bărnuțiu în istoria noastră”, desfășurat vineri la Zalău, a constituit un important eveniment educativ și cultural dedicat comemorării marelui cărturar, filosof, om politic și revoluționar transilvănean. Manifestarea a fost organizată de Asociația „Steaua Silvană” din Zalău și Asociația „Simion Bărnuțiu” din Cluj-Napoca, cu ocazia împlinirii a 162 de ani de la trecerea în eternitate a celui care care a fost unul dintre principalii lideri ai Revoluției din 1848 din Transilvania.

Evenimentul a debutat cu Concursul ,,Moștenirea lui Simion Bărnuțiu în istoria noastră”, desfășurat la Școală Gimnazială ,,Gheorghe Lazăr” din Zalău, unde au participat echipaje formate din trei elevi de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău, Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău, Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău, Școala Gimnazială „Porolissum” Zalău și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău. Prin această inițiativă, organizatorii au urmărit să stimuleze interesele tinerilor pentru cunoașterea istoriei locale și naționale și să promoveze valorile pentru care Bărnuțiu a luptat toată viața.

A urmat un ceremonial în care s-au depus coroane de flori la bustul lui Simion Bărnuțiu din centrul orașului, de către reprezentanții celor două asociații și de către autorități locale.

În cadrul manifestării a fost prezentat și un produs educațional bazat pe inteligență artificială, conceput pentru a facilita accesul elevilor și al publicului larg la informații despre viața, activitatea și contribuția lui Simion Bărnuțiu la afirmarea idealurilor naționale și democratice ale românilor. Respectivul avatar a avut succes în rândul elevilor prezenți, aceștia interacționând minute în șir cu noul produs. Totodată, au fost premiați elevii care au obținut premii și mențiuni la concursul dedicat personalității marelui cărturar sălăjean, fiind evidențiate preocuparea și interesul noilor generații pentru cunoașterea istoriei și a valorilor locale.

În sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă a fost lansată monografia „Viața și ideile lui Simion Bărnuțiu”, lucrare semnată de academicianul G. Bogdan-Duică, apărută inițial în anul 1924 și reeditată recent de Editura „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca.

Născut la Bocșa, în anul 1808, Simion Bărnuțiu a fost una dintre cele mai importante figuri ale generației pașoptiste. El s-a remarcat prin celebrul Discurs de la Blaj din 1848, devenind un adevărat manifest al luptei pentru drepturile naționale ale românilor din Transilvania. De asemenea, a fost profesor universitar și unul dintre întemeietorii învățământului filosofic și juridic modern din spațiul românesc. Activitatea sa a avut o influență profundă asupra formării conștiinței naționale și asupra evoluției societăților românești în a doua jumătate a secolului la XIX-lea.

Prin organizarea simpozionului „Moștenirea lui Simion Bărnuțiu în istoria noastră”, comunitatea sălăjeană și clujeană și-a reafirmat respectul față de una dintre cele mai importante personalități pe care le-a oferit istoriei naționale. Evenimentul a demonstrat că moștenirea spirituală și intelectuală a lui Simion Bărnuțiu continuă să inspire generațiile tinere, oferindu-le modele de patriotism, responsabilitate civică și devotament față de valorile naționale. Astfel de manifestări contribuie la consolidarea memoriei colective și la transmiterea către viitor a idealurilor care au stat la baza formării României moderne.

Partenerii evenimentului au fost Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean și cotidianul „Magazin Sălăjean”.

M. S.