Nodul Rutier Românași prinde contur, iar tronsonul Zimbor – Poarta Sălajului este aproape gata

Vești noi apar de pe șantierele Autostrăzii Transilvania din Sălaj. Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunță că stadiul de execuție al secțiunii dintre Zimbor și Poarta Sălajului se apropie de finalizare.

Datele oficiale arată că progresul este de 98%, iar pe cei 12,24 km ai acestui lot, constructorul român, UMB Spedition, este mobilizat cu o sută de muncitori și 60 de utilaje, ce execută următoarele lucrări cofrare, betonare fundații casiuri pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale, execuție drumuri de exploatare, ziduri de sprijin cu coloane forate, dar și aplicarea de straturi de vopsea anticorozivă la structurile de la km 17+307 și km 18+535.

Mobilizare la Românași

În paralel, UMB lucrează intens și la Nodul Rutier Românași, care va asigura descărcarea în DN1F și DJ108A pentru întreg tronsonul Târgu Mureș – Poarta Sălajului, în lungime de 155 km, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului – Zalău, care va cuprinde Tunelul Meseș.

Se lucrează la taluzuri și rigole și se montează parapetele de protecție, iar stadiul fizic al lucrărilor la nodul rutier a ajuns la 72%. Lucrările la secțiunea Zimbor – Poarta Sălajului sunt finanțate prin Programul Transport (PT) 2021-2027.

Obiectiv strategic

Autostrada Transilvaniei este considerată un obiectiv strategic pentru România, iar după construcția Autostrăzii Unirii – A8, va asigura o legătură rutieră între regiunile istorice Transilvania și Moldova, dar și între frontiera de vest a României (Vama Borș) și cea de est (Vama Ungheni).