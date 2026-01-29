Autoritățile sălăjene anunță că zăporul format pe râul Someș a fost detonat, iar în urma intervenției, apa a început să curgă normal, fără a fi înregistrate dificultăți sau probleme suplimentare. Totodată, Instituția Prefectului a transmis că au fost și sunt desfășurate recunoașteri în teren, pentru evaluarea și identificarea eventualelor zone care necesită atenție suplimentară.

Reamintim că, la data de 28 ianuarie, în urma ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sălaj, au fost stabilite și aprobate măsuri coordonate pentru gestionarea situației generate de formarea zăpoarelor și a podurilor de gheață pe râul Someș.

Întreaga situație a fost monitorizată permanent, iar măsurile dispuse au avut caracter preventiv, menite să reducă riscurile și să protejeze comunitățile din zonele riverane.

Printre principalele acțiuni s-au numărat monitorizarea continuă a nivelului apei și a evoluției formațiunilor de gheață, intervenții pentru deblocarea cursului de apă, dar și acțiunile echipelor operative ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj, inclusiv cu sprijin pirotehnic, în zonele identificate cu potențial de risc, în special în localitățile Letca și Băbeni. De asemenea, a fost asigurată patrularea permanentă a cursului râului Someș, pentru identificarea rapidă a eventualelor blocaje sau modificări care ar putea da naștere unor pericole.

Începând cu 28 ianuarie 2026, de la ora 16, a fost instituit și serviciul de permanență la nivelul primăriilor din localitățile Gâlgău, Rus, Ileanda, Letca, Lozna, Băbeni, Surduc, Jibou, Someș Odorhei, Năpradea și Benesat, pentru a asigura o reacție rapidă și o comunicare eficientă în cazul apariției unor situații de urgență.