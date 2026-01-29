Bărbat din Zalău, bătut cu bestialitate

Caz șocant în municipiul Zalău. Zilele trecute, pe fondul unui conflict spontan, un bărbat în vârstă de 26 de ani, cu domiciliul în localitatea Crișeni, a bătut un bărbat în vârstă de 36 de ani, domiciliat în Zalău, conflictul fiind aplanat de jandarmi. Victima a fost lovită inclusiv în zona feței cu pumnii și picioarele. Jandarmii au întocmit actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „lovire sau alte violențe”. Persoanele implicate au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Zalău, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale care se impun.
