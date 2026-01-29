Permanență în primăriile sălăjene unde există risc de inundații

Adrian Lungu

Prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, ne-a declarat, astăzi, că nivelul apei pe Someș a început să scadă după ce au fost sparte mai multe zăpoare care riscau să blocheze cursul râului. În primăriile comunelor traversate de cursul de apă a fost instituită măsura permanenței pentru a sesiza de urgență orice problemă apărută. Până acum nu a fost cazul. Ieri, apa a ieșit din Marcă, iar suprafața afectată totalizează aproximativ cinci hectare.

One Thought to "Permanență în primăriile sălăjene unde există risc de inundații"

    29 ianuarie 2026 at 11:25

