Prefectul județului Sălaj, Claudiu Bîrsan, ne-a declarat, astăzi, că nivelul apei pe Someș a început să scadă după ce au fost sparte mai multe zăpoare care riscau să blocheze cursul râului. În primăriile comunelor traversate de cursul de apă a fost instituită măsura permanenței pentru a sesiza de urgență orice problemă apărută. Până acum nu a fost cazul. Ieri, apa a ieșit din Marcă, iar suprafața afectată totalizează aproximativ cinci hectare.
One Thought to “Permanență în primăriile sălăjene unde există risc de inundații”
[…] Marcă, iar suprafața afectată totalizează aproximativ cinci hectare. Articolul Permanență în primăriile sălăjene unde există risc de inundații apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]