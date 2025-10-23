Turismul sălăjean a înregistrat un declin în acest an

Numărul de turiști care au vizitat obiectivele din Sălaj a scăzut în acest an, în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. La nivel național, până la finalul lunii august 2025 erau înregistrați aproape 9,7 milioane de turiști, în scădere cu peste 150 de mii față de anul precedent.

Specialiștii susțin că aceste scăderi au la bază problemele economice, iar situația financiară este una mult mai dificilă, spre deosebire de cea din 2024. Totodată, scăderile înregistrate în turismul local și național sunt cauzate și de micșorarea valorii tichetelor de vacanță acordate salariaților, folosite de cei mai mulți în perioada concediilor. Scăderea este una semnificativă, de aproximativ 60%.

Cele mai populare și vizitate destinații rămân județele cu un impact puternic în turismul românesc, respectiv Constanța, București, Brașov și Cluj, în timp ce la coada clasamentului, cu doar câteva zeci de mii de turiști, se află Teleorman, Călărași și Sălaj.

Potrivit datelor centralizate de economedia.ro, numărul celor care au vizitat județul Sălaj este de 25.789 de persoane. În raport cu anul precedent, scăderea este de puțin peste 3%. În urma Sălajului rămân județele Călărași, cu 15.245 de turiști, și Teleorman, cu mai puțin de 2.000 de persoane.