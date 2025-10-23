Peste 500 de tineri, prezenți la conferința antidrog organizată la Zalău de Marea Lojă Națională din România

Da, peste 500 de elevi au participat astăzi la conferința antidrog organizată la Zalău de Marea Lojă Națională din România și Ministerul Educației. Evenimentul a fost unul spectaculos prin momentele cuprinse, adevărate lecții de viață, mărturii din infernul drogurilor, dar și căi prin care adolescenții se pot feri de această capcană devenită inamicul cel mai periculos pentru tânăra generație. Desfășurat într-o atmosferă în care s-a simțit din plin energia adolescenților, evenimentul a fost moderat de profesorul universitar Cătălin Țone.

Din partea oficialităților locale și județene, la conferință au participat prefectul județului Sălaj – Claudiu Bîrsan, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Sălaj – profesorul Gheorghe Bancea, dar și profesori de la multe școli din județ. În deschidere, prefectul Claudiu Bîrsan a salutat o asemenea inițiativă care vine să le explice adolescenților cât de periculoase sunt drogurile, ce efecte au asupra psihicului și fizicul consumatorilor, dar și ce pot face consumatorii pentru a scăpa din infern. A urmat o mărturie a unui fost consumator de droguri.

Tânărul s-a născut în Dej și a început să se drogheze la o vârstă fragedă. Cum? Simplu! A început să tragă dintr-o țigară doar pentru a nu râde prietenii de el. De aici și până în infern nu a fost decât un pas. A vrut să se arunce de la etaj, a fost internat la psihiatrie, a stat izolat, era să moară de câteva ori, a pierdut bani și prieteni, a pierdut aproape tot ce se putea pierde, dar a găsit salvare în acest program. Sebi i-a îndemnat să ceară ajutor dacă au probleme, pentru că numai așa pot scăpa din iadul drogurilor, o cale care nu are decât trei destinații: groapa, pușcăria sau spitalul. Sebi le-a povestit tinerilor din sală că drogurile nu fac decât să distrugă viața consumatorilor, dar îi distruge și pe cei din jur, pe părinții celor care se droghează, pe oamenii apropiați. „Credeam că sunt un șmecher, dar șmecheria a fost doar în capul meu. M-am distrus și i-am distrus pe cei din jurul meu. Credeți-mă. Drogurile te omoară pe tine și pe cei dragi ție. Vei ajunge abandonat, vei ajunge abuzat și vei abuza pentru a face rost de banii cu care să îți cumperi droguri, am furat, am lovit, am fost lovit, e un infern, unul din care am scăpat după mulți ani. Aveți grijă de voi”, a fost o parte din mesajul cutremurător prezentat de Sebi pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău. Conferința s-a încheiat cu un dialog între moderator și elevi, unul bazat pe sinceritate, bucurie, zâmbete și speranță, dar și pe dorința de a lupta împreună împotriva unui inamic tăcut, unul diabolic, care anual face tot mai multe victime la nivel global.